Michał Wenklar, historien, employé du National Memorial Institute, succursale de Cracovie



Cela nous rappelle la branche de Cracovie de l’Institut de la mémoire nationale et le “Digennik Polsky”. Dans son livre le plus connu, Les conséquences politiques de la paix, Jack Painville prédit que le traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, annoncera en effet un autre conflit mondial.

Jack Payneville était l’une des figures les plus virulentes de la vie intellectuelle française avant la Seconde Guerre mondiale. Le célèbre journaliste polonais, Stanislav Kate McKevich, a écrit sur lui en tant que professeur. En apprenant la mort de Painville, il regretta de ne pas avoir eu le temps de le rencontrer, “Maître!” Un autre écrivain et journaliste, Ksawery Pruszyński, a été salué comme l’un des plus grands historiens français de l’époque.

Du côté des Mauras



Jacques Bainville est né en 1879 à Vincennes, près de Paris. Issu d’une famille proche des politiques républicaines. Il étudie le droit à la Sorbonne pendant un an, mais décide de se consacrer à l’histoire. Après un séjour en Bavière, en 1900, à l’âge de 21 ans, il publie son premier livre sur Louis II de Bavière. A cette époque, la France était déchirée par des divisions internes – progressistes et traditionnelles, entre républicain et monarchique, laïc et catholique. La manifestation scandaleuse de cette polémique est la corruption notoire d’Alfred Traffes, un officier d’origine juive accusé d’espionnage. Finalement, Trafus a été acquitté, mais sa tragédie personnelle est devenue un prétexte à une violente controverse. Les gardes de l’armée française, d’une part, et les gardes d’un homme particulier, de l’autre, virent le monument des anciens commandements dans l’armée d’alors. Les opposants aux Trafusards, qui se sont ensuite rangés du côté du soi-disant Painville, se rendent compte que même si Trafus était reconnu coupable d’une accusation et d’une punition injustes, il serait plus important que son préjudice de préserver la dignité de la force militaire de l’État.

En 1900, Payneville s’installe au célèbre boulevard Caf de Flor de Saint-Germain à Paris, lieu de rencontre et de discussion pour de nombreux intellectuels. Il y rencontre Charles Mauroz, la figure la plus importante de la monarchie française à l’époque. Sous l’influence de Mauras, mais aussi sous l’expérience de l’affaire Trafus et de ses expériences en Bavière, il devient lui-même monarque. Il a été l’un des premiers participants aux sondages d’opinion populaires sur la monarchie et est devenu un allié régulier des Maura. Il a commencé à écrire pour des magazines connexes et, en 1908, ils ont fondé la franchise Daily Action.

Le contexte du journal “Action Française” – outre la presse, la Ligue d’Action Française, un groupe d’étudiants et les jeunes combattants des “Camelots du Roi” – a eu un impact majeur sur la vie intellectuelle et politique du Tiers Français. République. . Il combinait les idées monarchiques avec le nationalisme, le conservatisme et le soi-disant catholicisme intégré. Il a cofondé l’extrême droite française, hostile à la république laïque. La manifestation la plus célèbre de ce mouvement de droite fut la tentative de coup d’État en février 1934, lorsque diverses ligues et marches militantes vers le siège parlementaire du Palais Bourbon et des émeutes de rue ont entraîné la mort d’une vingtaine de personnes. Les hommes politiques associés à l’Action française se retirent de la vie parlementaire et forment des gouvernements successifs et souvent changeants de la IIIe République en dehors des fédérations, mais ils sont l’essentiel, la voix critique et l’expression de larges pans de la France. Communauté. Cela s’applique également à Rainbow, où il a, avec Mauras et Léon Tadet, formé un triumvirat pour gouverner la région. Painville a perdu sa carrière politique en lien avec la cause de la monarchie, mais il a peut-être joué un rôle encore plus important à travers ses livres et son journalisme. Comme Ksawery Pruszyński l’a écrit à son sujet : « Perdant toute influence dans les gouvernements, les parlements et la diplomatie, il a été exilé de son plein gré, et il a acquis et conservé une influence dans l’esprit. » Son travail est salué en 1935, lorsqu’il est élu à l’Académie française, le groupe “immortel” qui forme l’élite intellectuelle de la langue française.

Pus dans l’estomac de l’Europe

Les ouvrages de Painville, d’une part, sont des essais presque quotidiens, courts et concis sur les affaires internationales, et, d’autre part, des ouvrages historiques. Les premiers sont caractérisés par une forme et une logique artificielles. “La densité du cerveau est couchée sur du papier” – Cat McKevich les a décrits métaphoriquement dans son propre style. Les livres portent principalement sur l’histoire de la France et de l’Allemagne. Outre la biographie de Louis II de Bavière, Pineville a écrit, entre autres, la biographie de Napoléon, « Histoire des deux pays sur l’histoire commune des Français et des Allemands » ou « Bismarck et la France ». Deux livres sont bien connus : « Les implications politiques de la paix » et « L’histoire de France ». La plupart de ses œuvres contenaient les idées principales de Payneville, la monarchie d’une part et les anti-allemands de l’autre – non par haine de la culture allemande ou des Allemands, mais de la conviction que la nation allemande était une menace constante. La France. Painville a également déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la moralité en politique, en particulier en politique internationale. La force et la capacité d’atteindre les objectifs qui apportent la paix et la stabilité à l’État sont importantes.

Parmi les conséquences politiques de la paix figurait l’affaiblissement du traité de Versailles par la politique de Bainville de restructurer l’Allemagne et de prédire une autre guerre. “Les chirurgiens de Versace ont cousu l’abdomen d’Europa et y ont fait un pus”, a-t-il écrit. À son avis, il était erroné d’imposer des conditions humiliantes à l’Allemagne en matière de compensation et de perte matérielle, d’autre part, laissant un État allemand fort et uni, mais perdant face à l’Autriche. Une telle Allemagne, selon Bainville, doit être dominée par le nationalisme prussien. Les 60 millions d’Allemands, endettés auprès de 40 millions de Français du fait de la politique d’indemnisation, devraient décider de mettre fin à ces conditions une fois qu’ils auront pris conscience de leur force.

Painville a prédit que l’Allemagne chercherait à envahir l’Autriche, que la Tchécoslovaquie, qui abrite 3 millions d’Allemands, deviendrait un point de conflit et que la Prusse orientale rejoindrait d’autres parties de l’État allemand. Il craignait le sort de la Pologne, qui avait cédé tant de terres aux dépens des Allemands et n’avait pas eu la force de défendre ces terres. Quand seule la Pologne s’est défendue contre les bolcheviks en 1920, alors que l’Allemagne attendait sa défaite, il s’attendait à ce qu’il y ait des défenseurs lors de l’invasion allemande de la Pologne pour se casser quelque chose. Depuis que les Soviétiques étaient prêts à la poignarder dans le dos.

Est-ce que j’ai dit ca?

Les prédictions de Painville sont exactes. Il n’a pas vécu pour voir le moment où il pourrait dire tout haut : « Je ne te l’ai pas dit ? Il est mort en 1936. Le scandale a mis fin aux funérailles de Payneville, qui ont eu lieu le deuxième anniversaire des émeutes de février 1934. Le cortège funèbre a été accidentellement accueilli par une voiture transportant le leader des socialistes et le futur Premier ministre français. , Leon Bloom, homme politique d’origine juive. Les joueurs de la Ligue se sont précipités dans l’action – un Bloom approuvé a été retiré de la voiture et écrasé, laissant une foule susceptible d’être tuée.

Avec sa mort en 1936, Payneville a évité les élections en temps de guerre et la tentation d’organiser une révolution nationale sous l’occupation allemande. L’environnement de la franchise d’action soutenait idéologiquement le régime de Vichy. Betten, les idées monarchiques compromettantes depuis longtemps. Charles Mouras, un proche collaborateur politique de Painville, a été condamné en 1945 à la prison à vie pour collaboration.

Bien que le personnage de Bainville ait influencé les penseurs et les journalistes politiques polonais, aucun de ses livres n’a été publié en polonais avant la Seconde Guerre mondiale. A ce jour, nous n’avons que la version polonaise de l’ouvrage de Painville, L’Histoire de France. L’histoire de cette édition est déjà intéressante. Etant mort avant la guerre, il n’a pas eu le temps d’apparaître sur le marché. Jusqu’en 1945, l’édition était stockée dans les entrepôts de Cracovie Press. Anjika. Il est sorti en 1946. Seule la préface de l’historien et militant de gauche de PBS Henrik Zaplonsky est incluse. Il a expliqué que, oui, Payneville n’a pas apprécié les grands mouvements sociaux et les problèmes économiques et n’a pas compris les causes de la Révolution française, mais il a compris la forme extérieure des conflits contemporains et a décrit avec précision l’éternel conflit de la France avec l’Allemagne. Anglais. Un petit rire d’histoire a permis à la louable revue de l’historien communiste de publier les ouvrages de Painville dans un pays dirigé par des communistes, qui était avant tout apprécié par les nationaux-démocrates et les conservateurs avant la guerre.