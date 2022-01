Haute couture – High Tailor tout droit venu de France – Jedynka

Paris est le berceau de la civilisation féminine depuis des siècles. C’est là que les meilleurs designers sont créés et les tendances sont créées

La haute couture est une industrie de couture de luxe qui crée des vêtements personnalisés pour un destinataire spécifique.

Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des changements dans la vision de la mode chez les créateurs de mode en vogue

Les traditions de couture françaises se transmettent de génération en génération. C’est le monde des meilleurs créateurs, mais aussi le monde des tailleurs et artisans de la couture, de la teinture et de la broderie. Ils élèvent tous les vêtements au niveau de l’art. La haute couture est une industrie de couture de luxe. – Nous associons la mode féminine à la France. En général, quand on parle d’histoire de la mode, on parle de l’histoire de la mode féminine. Ensuite, cette France nous apparaît très rapidement – dit l’historien de la mode Dr Piotr Saratovsky.

Belle robe – excellente couture

Au milieu du XIXe siècle, le concept de « manteaux chauds » ne fonctionnait pas. Charles Frederick Worth, un tailleur britannique, est considéré comme le père de cette division de la mode. C’est une combinaison de couture sur mesure qui fait penser aux vêtements de prêt-à-porter, c’est-à-dire aux vêtements de confection qui ne sont pas fonctionnels aujourd’hui. – Bien sûr, il y a de la couture sur commande dans le carrosse chaud, mais à partir des modèles ou des collections présentés par le créateur – explique l’invité d'”Eureka”.

Ce que cela signifie est remarquable Paris A amassé la plupart des éléments de mode. La popularité de la mode parisienne grandit, notamment pendant la Belly Epoch (belle époque). Il a commencé après la guerre franco-prussienne en 1871 et a duré jusqu’au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. La place Ventom est devenue un symbole de l’esprit et du style persans. Entre celui-ci et l’opéra se trouvaient de grands ateliers de tailleurs. – Ce quartier était bien connu pour le shopping de luxe – fait remarquer le Dr Saratovsky.

Manteaux chauds : Coco Chanel

La vraie révolution de la mode est venue avec le Coco Chanel. Elle encourageait les coupes simples et ses robes étaient dépourvues d’ornements complexes. Fait intéressant, son approche de la mode a été grandement affectée par le fait qu’il n’a été formé par aucun des meilleurs tailleurs. Il est venu de l’extérieur de l’organisation et a proposé une nouvelle approche. – Chanel avait ce qu’elle voulait, cette façon indépendante signifiait qu’elle n’avait pas certaines habitudes et façons de penser – sans doute l’invitée de l’émission.

Il a commencé sa carrière avant la Première Guerre mondiale, mais son propre studio de coach n’est pas venu immédiatement. Elle a dû attendre de nombreuses années pour réussir. Aujourd’hui, quand on regarde ses projets lors d’expositions, on voit bien combien d’efforts il a mis dans son propre développement. Les choses qu’elle créait sont devenues de plus en plus complexes et elles ont évolué. – Elle a également appris la maîtrise de la matière. Nous devons nous rappeler qu’en dehors de la Révolution morale, il y avait principalement de l’artisanat – dit le Dr Piotr Saratovsky.

Couture chaude après la Seconde Guerre mondiale



Après la Seconde Guerre mondiale, les problèmes financiers ont commencé à s’aggraver. Bien que la situation soit complètement différente aux États-Unis, les communautés se sont appauvries. Et ce sont les Américains qui défient Paris. Les créateurs de maisons de couture en vogue commencent à comprendre que d’autres gagnent de l’argent grâce à leur travail. Alors ils ont dû changer de philosophie, alors ils sont retournés au prêt-à-porter. – Les changements de comportement et de société après la Seconde Guerre mondiale ont également affecté la réflexion sur les vêtements. L’invité de l’émission énumère comment cela doit être fait, quand cela doit être fait et uniquement disponible pour les riches.

Dans les années 1970, une génération s’est présentée qui ne se souvenait pas de la guerre. C’est l’apogée de la culture hippie, le début du postmodernisme. Les jeunes créateurs ne considèrent même pas le manteau chaud comme le summum de la couture. – Ils sont intéressés à habiller les gens – dit le Dr Piotr Szaradowski. La haute couture a essayé de fournir des vêtements qui durent longtemps. L’intemporalité des robes est attestée non seulement par les couleurs : noir ou marron, mais aussi par les styles, les motifs des robes et la coupe des vestes. – Depuis les années 1970, certaines choses sont restées à la mode – dit-il succinctement.

L’émission comprend les éléments suivants :

Bomate, figues, vieux poulets, vergers de carottes et autres noms intéressants peuvent être trouvés dans les anciennes collections de l’ancienne cuisine polonaise.

Vous pouvez essayer de recréer les anciens plats de Noël, Carnaval et Nouvel An aujourd’hui avec des épices exotiques de différentes régions ou pays. La fleur rose, la cerise de terre ou les pépins de pomme, à la place du citron dans notre terroir, témoignent de la diversité et de la perméabilité des saveurs culinaires. Professeur en tant qu’invité d’honneur de l’événement. Jaroslav Dumanovsky de l’Université de Nicholas Copernicus à Toronto.

