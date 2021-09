Grille de salaire minimum possible en octobre – iFrance – France

Article présenté : 6 septembre 2021

Selon le ministre de l’Économie et des Finances, le salaire minimum (SMIC) pourrait être marqué au 1er octobre en raison de l’inflation. Cependant, il a rejeté de nouvelles augmentations des SMIC, qui pourraient avoir un impact négatif sur l’emploi.

Chaque année au 1er janvier, le salaire minimum est calculé sur deux critères : l’indice des prix à la consommation est de 20 %. Sur la base d’une augmentation de moitié du pouvoir d’achat des travailleurs à faible revenu et du salaire horaire moyen des ouvriers et manœuvres.

De plus, il est possible d’augmenter le salaire minimum d’un an si le taux d’inflation atteint 2 %. Par rapport au précédent indice des prix des biens et services de consommation.

En août de cette année, l’inflation a atteint 1,9 %. Si la tendance haussière se poursuit, une indexation automatisée des SMIC est possible en septembre. Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Myre, a déclaré que la décision sur l’indice serait prise jusqu’au 1er octobre, après la publication des données sur l’inflation le 15 septembre.

A partir du 1er janvier 2021, la semaine de travail de 35 heures au SMIC coûtera 23 231 par mois (1 554,58 au total). Le tableau devrait porter ce montant à 1 585,67 euros par mois, soit 31,09 euros.

Bruno Le Marr n’a pas pris en compte plus que cette augmentation du salaire minimum, qui, selon lui, augmenterait le coût du travail et aurait un impact négatif sur celui-ci.

