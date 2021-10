France : Y aura-t-il une exception dans l’aveu ?

Le président du CEF a promis dans un communiqué à l’issue d’une réunion avec le chef du ministère de l’Intérieur que “faire de la sécurité des enfants une priorité absolue en étroite coopération avec les autorités françaises est la décision de tous les évêques”.

Le but des violences sexuelles et des agressions sur mineurs révélés dans le rapport de la Commission indépendante sur l’exploitation sexuelle dans l’Église devrait être de reconsidérer les pratiques de l’Église – a ajouté le président de la CEF après la réunion

Selon le rapport, publié le 5 octobre, jusqu’à 216 000 enfants ont été touchés par des pédophiles.

Thurman après avoir parlé à l’archevêque. Eric de Moulins-Beaufort a déclaré que les prêtres qui ont connaissance de crimes contre “des enfants de moins de 15 ans” devraient “signaler ces faits à la justice”.

Le secret de la confession nous accompagne depuis près de 200 ans, ce qu’on appelle les secrets professionnels, un peu comme les secrets professionnels des médecins ou des avocats. Cependant, en particulier, le chef du ministère de l’Intérieur a souligné qu’il existe des exceptions aux crimes contre les enfants de moins de 15 ans.

L’église devrait réexaminer ses pratiques, selon un rapport publié par la commission indépendante de l’église sur les violences sexuelles et les violences contre les mineurs. Par conséquent, le métropolite Reims a déclaré qu’il est nécessaire de travailler pour aligner la nature de la confession avec la nécessité de protéger les enfants.

Mgr de Moulins-Beaufort a présenté ses excuses aux victimes et à tous ceux qui ont regretté ou ont été choqués par la discussion sur les aveux, qui a été déclenchée par ses propos et a masqué la discussion du rapport Sias. Le ministre Durman a salué le « courage de l’Église de France » à l’Assemblée nationale qui a nommé le rapport.

Reportage sur la pédophilie. 216 enfants, prêtres victimes

Le 5 octobre 2018, le rapport d’enquête commanditée par l’Église catholique de France a été rendu public en 2018, à la suite de plusieurs signalements de pédophilie au sein du clergé. 115 000 montrent qu’au cours des 70 dernières années, il y avait 2,9 000 prêtres et membres du clergé français. Jusqu’à 3,2 mille ecclésiastiques ont violé des mineures.

Pendant de nombreuses années, l’Église catholique a fait preuve d’une “indifférence profonde, complète, presque totale” au problème des abus sexuels et s’est concentrée sur la protection des auteurs plutôt que des victimes – comme cela a été souligné lors de l’interprétation du rapport.

Le rapport a plus de 2,5 mille. Pages. Les données fournies montrent qu’entre 1950 et 2020, 216 000 personnes ont été touchées par le sacerdoce. Enfants. Le nombre de morts pourrait s’élever à 330 000 s’ils étaient maltraités par des membres laïcs de l’église. Dans le rapport, les auteurs insistent sur le fait que 56 pour cent. Des cas de violence contre des enfants ont eu lieu dans les années 1950-1970. Ensuite, ce nombre est tombé à 22 pour cent. 1970-1990 ; Et 22% dans les années 1990-2020.

Source : BAP, ONET

