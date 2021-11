France : une conférence internationale sur l’avenir de la Libye démarre à Paris

Les prochaines élections présidentielles et législatives du 24 décembre et l’avenir chaotique de la Libye font l’objet d’une conférence internationale qui a débuté vendredi à Paris.

Co-organisée par la France, l’Allemagne, l’Italie, la Libye et les Nations Unies, la conférence réunit de hauts responsables mondiaux et locaux, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris.

Au nom de la Libye, le président Mohammed al-Manbi, le Premier ministre Abdul Hamid al-Dubai et le ministre des Affaires étrangères al-Mankush participent au sommet.

La conférence devrait souligner l’importance du “processus électoral irréversible et irréversible” qui se tiendra en Libye le 24 décembre, et les participants aux pourparlers devraient chercher à engager Tripoli dans la lutte contre la contrebande d’êtres humains et d’armes. Société AP.

Kamala Harris a déclaré qu’elle assisterait à la conférence pour montrer son ferme soutien au peuple libyen dans la planification des élections.

Un obstacle au référendum tant attendu est l’absence d’une loi électorale élaborée et les affrontements répétés entre divers groupes armés opérant en Libye. Le pays est plongé dans la tragédie après le soulèvement du soutien de l’OTAN qui a conduit à la chute du dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

La Libye fait face aux divisions est et ouest et aux conséquences de la présence de milliers de combattants étrangers à sa frontière. L’ONU estime leur nombre à au moins 20 000. Ce sont des mercenaires ou des soldats d’autres de Russie, de Syrie, de Turquie, du Soudan et du Tchad.

Human Rights Watch affirme que la loi libyenne porte atteinte à la liberté d’expression et d’association, tout en maintenant la présence de groupes armés étrangers accusés d’intimidation, d’agression et de détention de journalistes et de militants politiques.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a menacé de sanctions contre “tout individu ou groupe qui sape le processus électoral libyen”.

Les politiciens et militants occidentaux ont publié une déclaration contre la tenue d’élections conformément aux lois approuvées par l’actuel parlement libyen.

Khalid al-Mishri, président du Conseil suprême de l’État basé à Tripoli, a menacé de recourir à la force si le général Khalifa Haftar, passionné de course automobile, formait une alliance avec l’administration de l’Est et bénéficiait du soutien français jusqu’à l’attaque de juin 2020 contre Tripoli. à succès. Président élu, Russie, Emirats Arabes Unis et Egypte. Jusqu’en 2011, Haftar vivait aux États-Unis ; Avec le financement de la CIA, il a mis en place une organisation paramilitaire qui a tenté de renverser Kadhafi.

“Nous voulons voir des élections au cours desquelles le peuple libyen peut être digne de confiance, crédible et conforme aux accords précédents”, a déclaré le porte-parole de l’ONU Stephen Dujarric, résumant les objectifs de la communauté internationale.