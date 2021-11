Le journal français AFP a cité le président biélorusse Alexandre Loukachenko comme ayant déclaré sans commentaire le lundi 15 novembre, après Belda du gouvernement biélorusse. Loukachenko dit que la Biélorussie ne veut pas d’un conflit à sa frontière avec la Pologne en raison de la crise migratoire. (…) Je tiens à souligner que, nous ne voulons aucun conflit à notre frontière ». Dans le même temps, il a accusé la Pologne de profiter de la crise en raison de “problèmes intérieurs” et de “tensions avec son allié l’UE”. Astucieux.

L’AFP a cité Alexandre Loukachenko disant que Minsk “travaillait activement au rapatriement des migrants bloqués à la frontière”. À ce stade, cependant, quelque chose qui semble être une révélation médiatique est clairement en suspens, car le président biélorusse souligne que les immigrés sont « têtus » et … « ne veulent pas partir ». Il ajoute : “Comme toujours, nous sommes prêts à embarquer tout le monde sur les vols domestiques (…).” « Un travail sérieux est en cours pour convaincre ces personnes, mais personne ne veut revenir », encourage-t-il. Bien entendu, le jeu de Loukachenko pour l’AFP a été copié par la plupart des médias français.

D’une part, nous avons un exemple de citation des points de vue des deux côtés de « l’impartialité » et du conflit, mais en réalité il s’agit d’une sorte de personnalité divisée en Occident, qui a une approche assez ambiguë de l’événement. Migration. Il n’y a pas de bonne presse ici pour la Pologne et son gouvernement “d’extrême droite” (selon les normes françaises), il est donc presque conseillé de ternir légèrement son image même dans le conflit avec la Biélorussie. A son tour, Péon, le ministre français des Affaires européennes, parle de la même voix que l’opposition polonaise. Récemment, il a cessé de critiquer les services sans âme de la Pologne, mais insiste sur le fait que Varsovie n’a pas travaillé correctement avec Bruxelles.

La « symétrie » des médias

“Le Parisien” écrit : “Varsovie refuse d’évacuer ces milliers de personnes. Il a blâmé Minsk pour les intimidations et les licenciements quotidiens, et la partie biélorusse a démenti ces allégations, affirmant que ses gardes-frontières étaient là pour assurer la sécurité.

La position du quotidien communiste L’Humanité n’est pas surprenante, car elle permettra à plus d’immigrants volontaires d’entrer en Europe. Le journal titrait son article : « La Pologne. Des milliers d’immigrés ont attaqué le mur de la honte. “On a appris plus tard que des prisonniers à la frontière biélorusse-polonaise vivent dans un état d’horreur. Affronte des soldats polonais : “Ils sont chassés avec des gaz lacrymogènes alors qu’ils avancent un peu.” Pour soutenir sa politique de “forteresse assiégée” et la position de “toute l’extrême droite sur tout le continent”. R : « Les poteaux sont prêts à dépenser 353 millions d’euros pour construire les murs les plus sophistiqués.

L’Etat belge RTBF rappelle que le président russe Vladimir Poutine a “conseillé aux Européens de reprendre les discussions avec les Biélorusses pour résoudre la crise”. Il dit que le Kremlin a également “rejeté les allégations de Varsovie, qu’il considère comme un partisan de la crise migratoire de Moscou”. Grâce à la pression des quotidiens français Le Monde et Libération UE, Loukachenka espère adoucir son ton. “Lors d’une conversation téléphonique avec Angela Merkel lundi, le président biélorusse a déclaré qu’il aimerait rentrer chez lui auprès des immigrés à la frontière polonaise”, ont-ils ajouté.

Sécurité des frontières – Oui, mais…

Parallèlement, dans le sud de l’Europe, il y a un afflux croissant d’immigrants pour « enrichir culturellement » notre continent. Récemment, un groupe d’immigrants de Syrie a débarqué en Corse, en France. Cependant, il y avait un arrêt sur le chemin de Porto-Vecchio, en Allemagne. La famille de sans-papiers peut compter sur le soutien de nombreuses personnes et associations à travers la Méditerranée et à travers la France, selon le quotidien Kors Madin. Le 13 novembre, le journal a publié l’histoire de dix réfugiés syriens d’une même famille qui ont débarqué sur l’île début novembre. Maintenant, ils attendent en Belgique pour aller en Allemagne. Ils ont été détenus par la noblesse française, libérés par un juge et ont demandé l’asile, ce qui leur a permis de rester temporairement. Une semaine plus tard, ils étaient partis… C’est un exemple unique, mais il montre la pratique de continuer à alimenter l’Europe avec de nouvelles vagues d’autres routes de contrebande. La famille a bénéficié d’une assistance juridique et d’une instruction de la branche corse de l’organisation de gauche Ligue des droits de l’homme (LDH). Cette “coalition” de gauche a remercié “tous ceux qui ont aidé la famille syrienne”. Parmi les ravisseurs remerciés figuraient le « Capitaine d’Allemagne » et des ONG de Corse et de Marseille.

En marge de cette histoire, il faut se rendre compte que nourrir les immigrés européens fait partie d’un meilleur plan pour créer une nouvelle communauté sur notre continent à partir du berceau de la « diversité », qui brisera la pratique de l’existence. États nationaux. Pour certains, c’est une solution au problème du vieillissement de l’Europe, en permettant aux gens de travailler sur le continent. Pour d’autres qui sont proches d’être des imbéciles utiles, c’est une question d’humanité, qui est aggravée par la politique chrétienne d’aimer son prochain. Par exemple, pour les théoriciens de gauche, c’est déjà un projet idéologique, une autre infiltration du « prolétariat alternatif » et une composante de la révolution pour « sortir le monde de sa place » en Europe.

D’où le vague soutien des pays de l’UE à la « sécurité des frontières de l’UE » en Pologne. Si nous obtenons des soutiens officiels ici, c’est parce que les immigrés rapides créent des problèmes économiques et sont parfois la source de bouleversements sociaux en Occident. Les précurseurs du changement démographique en Europe sont des pragmatiques et ils craignent que cela ne conduise à la victoire d’autres partis « populistes », ce qui ralentira l’ensemble du processus pendant un certain temps. La gauche européenne, qui ne joue pas à des jeux tactiques, parle directement de démolir les murs et de supprimer les frontières et de ne pas les construire, mais d’autres sont intelligents ici. Ils souhaitent que l’introduction de « l’enrichissement culturel » et de la « diversité » évolue. C’est dans cette polémique tactique que réside le comportement schizophrénique des entreprises européennes et de certains gouvernements de l’UE…

De plus, il ne s’agit pas que de l’Europe. Les médias du pays rapportent la condamnation de Minsk par l’ONU. Oui, mais par exemple, l’ONU. Le haut-commissaire Filippo Grande, bien qu’il ait condamné les actions de la Biélorussie le 14 novembre, a vivement critiqué la “manipulation de la population” (immigrés) par l’UE. Grandi dit que les pays de l’UE (principalement la Pologne) sont impliqués dans “la dégradation et la diabolisation” des immigrés. Le commissaire, qui photographie souvent avec le “philanthrope” Soros, a déclaré: “N’oubliez pas que dans ce cas, nous ne parlons que de quelques centaines ou plusieurs milliers de personnes, tout peut être surmonté.” Filippo Grandi a ajouté qu’il était “vraiment préoccupé” par l’exploitation de “leur désir d’une vie meilleure” par des immigrés et des hommes politiques bloqués à la frontière. Le Haut Commissaire a appelé les pays concernés à “trouver des solutions” et s’est dit confiant que “l’Europe n’utilisera pas cette situation difficile pour restreindre davantage l’accès des demandeurs d’asile à l’intérieur de ses frontières”. Il s’agit d’un appel “rhétorique” car la plupart des pays, s’ils introduisent des restrictions, ne le feront que pour des raisons tactiques, par ex. Avant les prochaines élections, ils doivent montrer à leurs communautés qu’ils font quelque chose à ce sujet. De ce point de vue, la situation de la Pologne est unique. Notre exemple peut provoquer des actions similaires et des modèles de rôle de sécurité frontalière dans d’autres pays.

Jusqu’à présent, des activités similaires, par ex. En France et dans les Alpes et les Pyrénées, la sécurité des frontières a conduit à la dissolution de l’association « génération d’identités » qui avait mené de telles activités les années précédentes. Les gouvernements de l’UE n’ont pas aimé la migration de masse de 2015, qui a choqué les communautés et conduit à une augmentation du sentiment anti-immigré, mais ils ne vont pas cesser d’introduire “l’enrichissement” et la “diversité” sur notre continent. Parfois, comme le conflit entre Paris et Londres, ils utilisent eux-mêmes les immigrés comme une sorte d’« arme ». Il convient de rappeler que le soutien à la Pologne dans nos dossiers est ici très conditionnel et possible. Grâce au contexte politique de l’action de Loukachenko. C’est pourquoi Berlin et d’autres capitales de l’Union européenne ont déplacé le « levier migratoire » au neutre. Cependant, ils ne l’ont fait que pour des raisons géopolitiques et tactiques. Le processus d’arrivée des immigrés va se poursuivre…

Bokton Topos