France : Un immigré tue un prêtre catholique. Maintenant, des mesures de sécurité accrues ont été introduites dans le pays – Vytomosi

Le terroriste Anders Breivik dans la salle d’audience en 2012.Photo : Stoyan Nanov / Reuters / Forum

Le kamikaze a frappé peu après midi devant un bâtiment gouvernemental à Oslo. Huit personnes ont été tuées dans l’explosion.

L’attaquant était déjà en route pour l’île d’Utah, où il a tué 69 personnes. Ses victimes étaient des membres du groupe de jeunes du Parti des travailleurs norvégiens qui passaient leur temps sur l’île dans un camp d’été.



L’attaque a choqué les Norvégiens. C’est la plus grande tragédie de l’histoire du pays. Avant les attentats, Anders Breivik a envoyé son rapport aux politiciens et aux médias dans lequel il a écrit sur la nécessité de protéger la race blanche. Lors des audiences, il a évoqué des gestes fascistes.

Anders Breivik – Qui est le bombardier norvégien ?

Une décennie après la tragédie, les survivants d’Udaya affirment que l’extrémisme de droite est une menace pour le monde.

Il y a de l’extrémisme et tellement de plaisir

– Dix ans plus tard, je pensais que nous vivrions dans une société où le racisme ou l’extrémisme sont faibles. Pendant ce temps, Astrid, militante du Parti travailliste norvégien, affirme que l’extrémisme est toujours fort en Norvège et en Europe.

Anders Breivik a été condamné à 21 ans de prison, la peine la plus élevée en Norvège. Il y a six ans, il a poursuivi les autorités pour violations des droits de l’homme, mais ses plaintes ont été rejetées par un tribunal norvégien et la Cour européenne des droits de l’homme.

pg, pap