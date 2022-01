France : “Solidarni 1981” Réalisateur du film : Polonais et Français ont agi à travers les divisions pour une cause commune

Les Polonais et les Français ont transcendé les divisions pour une cause commune, qui était d’aider “l’unité”, l’anticommunisme et les gens ordinaires sous la loi martiale. Ewa Lenart, réalisatrice du film “Solidarni 1981”, explique à PAP que cette aide de masse est un phénomène mondial.

“Noël approchait. Les Polonais vivant en France en 1981 ont soudainement découvert dans leur pays le 13 décembre 1981 que des chars étaient descendus dans les rues. Les gens de notre pays vivaient le désespoir et le désespoir”, raconte Lenard. Son documentaire : Etudiants Mirosława Woroniecki et Irena Kociołek.

Grâce à la transparence des Français, Miroslava a été invitée dans la famille de Pascal Rossi la veille de Noël, qui, avec l’opposition Andrzej Tembiski, a gravi la tour Eiffel en février 1982 et accroché un drapeau de 200 kg avec le slogan “Unité”. Ce. Les Français étaient très favorables à la Pologne à l’époque, et on parlait bien de la Pologne et de la Pologne, se souvient le réalisateur.

« Des lettres publiées dans le Quotidien +La Croix+ voulaient aider la Pologne et la Pologne des pays français et polonais vivant en France. C’était un mouvement de masse. Adultes, ouvriers, intellectuels, tout le monde, même les enfants, écrivait dans des lettres. La Pologne a besoin d’aide. ” – sur l’origine du film Dit le co-monteur et directeur de la photographie Lex Sonicki.

“Sur la place Invalidov à Paris, l’ambassade de Pologne a organisé de grandes manifestations de soutien à +l’unité+ avec chacune des dizaines de milliers de personnes”, a rappelé Léonard.

« Des œuvres de bienfaisance, des associations, des syndicats, des églises, des paroissiens, des personnes culturelles et politiques et des citoyens ordinaires de France ont organisé des collectes de nourriture, de médicaments, de vêtements et de lait pour bébé parce qu’ils se sont rendu compte que les Polonais en Pologne avaient besoin de tout. Dans ces convois humanitaires, des machines à écrire ont été kidnappées. , ainsi que de l’argent pour +l’unité+ peut continuer à s’opposer aux communistes “- rappellent les auteurs du document.

“C’est un mouvement d’aide de masse pour la Pologne. Léonard explique.

“L’Eglise a joué un rôle énorme. Les archives de la Mission catholique polonaise contiennent des documents et des recueils de lettres envoyées de France en Pologne par le primat Joseph Klemp”, poursuit le directeur.

« Le paysage du Paris contemporain, tel que photographié ici, se mêle à l’atmosphère d’il y a 40 ans à travers des reportages et des portraits. De nombreux événements du soulèvement sont encore sous les yeux de nos orateurs.

Lenart et Szczaniecki terminent le film et collectent des fonds pour sa production. Ils ont contacté plus de 30 personnes impliquées dans l’aide à la Pologne. Des extraits du document « Solidarni 1981 » ont été exposés à l’ambassade de Pologne à Paris le 13 décembre 2021, en collaboration avec la Mission catholique polonaise en France.

Katharsina Stanko de Paris