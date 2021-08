France Septembre, troisième dose de vaccin COVID-19 pour les personnes âgées

En France, depuis début septembre, le Premier ministre Jean Costex a annoncé jeudi que les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de comorbidités peuvent s’inscrire pour la troisième dose du vaccin contre le Covit-19.

Dans les maisons de retraite, la dose de rappel débutera le 12 septembre, a indiqué le Premier ministre.

Une troisième dose du vaccin est considérée comme nécessaire car la protection fournie par le produit diminue avec le temps dans la population plus faible et plus âgée – Costex a fait valoir à la radio RTL. Grâce aux vaccins, a-t-il insisté, “nous sommes huit fois moins malades et onze fois moins susceptibles d’être hospitalisés”.

Obstacles à la non-vaccination

Costex a également rappelé que l’interdiction des personnels de santé non vaccinés prendrait effet le 15 septembre. Il a dit que 83 pour cent avaient déjà été vaccinés. Appartenir à ce groupe professionnel.

Voir : Pénalité pour certification de non-vaccination en Europe. 1800 slots en Italie, 5 ans pour contrefaçon en France

En juillet, le ministre français de la Santé Olivier Vernon a averti que les agents de santé qui refusaient de se faire vacciner seraient licenciés et ne seraient pas payés s’ils étaient contraints de le faire.

PAP

