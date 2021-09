France – République tchèque : Vues d’après-match – Championnat d’Europe de volley-ball

Les résultats de 3: 0 (25:22, 25:19, 34:32) nous disent tout sur qui était le meilleur lors du choc de lundi à Ostrava. Le héros du côté du sexe est l’avocat de Jastropsky John Hadrava, un nouveau joueur qui a passé la saison dernière en Italie Boucle de cuisine Cividanova. 30 ans Il a marqué 18 points, dont 15 passes décisives, deux volumes et un as au service.

“Ça a joué en notre faveur”

L’entraîneur du tournoi d’Ostrava, Jiri Novak, qui était joueur il y a neuf ans, a encouragé ses joueurs à ne pas avoir peur de regarder les médaillés d’or des matchs passés et les options claires de ce tournoi.

Je n’arrêtais pas de leur dire de faire de la publicité pour qu’ils soient courageux, pas ****, effrayés et qu’ils veuillent rester seuls. Ils ont fait mieux. Ils ont de nouveau joué de manière agressive, ont eu de superbes performances en solo, mais à la fin, nous étions à nouveau une équipe. Nous avons pressé les adversaires qu’ils n’auraient peut-être pas affrontés lors des matchs précédents et nous ne les avons pas laissés respirer pleinement. Le public est notre septième joueur, pour lequel il mérite une grande reconnaissance, a souligné l’entraîneur de 46 ans.

Le quart-arrière Lubos Bardunek a conclu qu’il était important de ne pas mettre la pression sur son équipe. Gagner les champions olympiques n’arrive pas tous les jours. Nous n’avons rien à perdre dans ce match et c’est ce qui a joué en notre faveur. Nous avons joué presque parfaitement – a-t-il noté.

Les joueurs tchèques ont réitéré la décision lorsqu’ils ont été arrêtés en 2017 en quarts de finale. Auparavant, ils étaient dans les « huit » il y a 20 ans. Le Français a terminé quatrième de la précédente édition du Championnat d’Europe. Ils sont devenus champions olympiques à Tokyo il y a un mois et ne sont plus en lice pour la première place sur le Vieux Continent.

“Ils nous ont ralentis”

– Nous devons trouver d’autres solutions pour qu’ils jouent et aient plus de contact avec le ballon dans le bloc. Les rivaux ont joué de manière très agressive et efficace. Il est très difficile de gagner une partie si vous ne pouvez pas sauter de quelques points. Le système de blocage de sécurité n’a pas fonctionné pendant tout le match. Vous ne pouvez pas obtenir de points uniquement par le service des adversaires – calculé le volleyeur français frustré Benjamin Tonioti.

Les dames ont reçu neuf points ce jour-là, et trois des trois couleurs.

Ils ont bien joué, ils étaient en contact fréquent avec le ballon et ils nous ont ralentis. Ils ont fait mieux. Certainement mieux que nous, ils méritent de gagner. Nous les avons vus battre les Slovènes lors du premier match de ce championnat, nous savions donc qu’ils pouvaient jouer un bon match. Ils l’ont montré aujourd’hui avec l’aide d’une foule de leurs fans – Gruba Azotti Jaxa Kotziergin – résumant le quart-arrière français associé à Goyal et préservant les couleurs de la voix de Jastropsky de la saison prochaine.

Pour les demi-finales, les joueurs tchèques affronteront mercredi le vice-champion du vieux continent 2019, les Slovènes battant les Croates 3 : 1 en 1/8 de finale.