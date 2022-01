France : Protection des animaux dans toutes les exploitations à partir de 2022

En janvier 2020, le gouvernement s’est engagé à nommer un consultant en bien-être animal dans chaque ferme pour dispenser une formation complète et obligatoire sur ces questions.

Le déménagement entre en vigueur le 1er janvier 2022, selon le calendrier annoncé.

Par conséquent, à partir du 1er janvier 2022, toutes les fermes d’animaux domestiques (de production, domestiques, équins) et domestiques ou captifs doivent désigner une personne (commis) responsable du bien-être animal.

Il a également le devoir de former des commis dans le domaine du porc et de la volaille. Des références dans ces domaines sont requises pour suivre une formation nommée et soutenue par Vivia et OCAPIAT. Ils s’assureront du contenu de la formation et de la qualité des intervenants.

Les candidats désignés pour les élevages porcins ou avicoles disposent de 18 mois pour débuter la formation et de 1 à 6 mois à compter du 1er janvier 2022 pour débuter la formation. Compte tenu des activités réalisées depuis début 2018, certaines des formations réalisées antérieurement peuvent être considérées comme partiellement réalisées. D’autres filières (élevage, ovin, etc.) ne sont pas actuellement en charge et peuvent dispenser des formations en santé animale sur la base du volontariat.

La formation est un levier important pour accompagner les stages. Ainsi, le projet France Reliance cherche à s’appuyer sur des formations de sensibilisation à l’élevage sur les questions de santé animale, notamment au travers des abattoirs et des contrats de biosécurité et de bien-être animal.

Comme l’article? Partager!