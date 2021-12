France : Prochainement production industrielle d’insectes fourragers

La société suisse Bühler construit une usine d’insectes industriels pour le fourrage pour la société française de biotechnologie Acronutrix.

Bühler Insect Technology Solutions crée des options peu coûteuses et extensibles pour les sources de protéines alternatives. Acronutriz est la première entreprise française de biotechnologie spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes depuis 2011.

Le fabricant français de nuisibles a désormais sélectionné des solutions pour mettre en œuvre son premier système de négoce à grande échelle de simulies soldats.

Grâce à l’installation d’une superficie de 16 000 mètres carrés. L’usine devrait être opérationnelle d’ici 2023. À pleine capacité, jusqu’à 70 000 tonnes de déchets organiques doivent être traitées par an. L’usine les utilisera pour produire des protéines de haute qualité pour le marché de l’aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie.

La production comprend le traitement des matières premières pour fournir des aliments nutritifs aux larves et un système d’élevage larvaire entièrement automatisé avec contrôle du climat.

D’ici 2050, près de 10 milliards de personnes vivront sur Terre. Plus de 250 millions de tonnes de protéines sont nécessaires chaque année. C’est 50 % de plus qu’aujourd’hui. Des approches nouvelles et innovantes sont nécessaires pour fournir des protéines à la population mondiale croissante, car les ressources existantes sont surchargées.

Les insectes contiennent beaucoup d’énergie. Un kilogramme de protéines d’insectes ne peut être produit que sur un mètre carré de terre. De plus, les insectes sont très efficaces pour convertir le fourrage en protéines. Il peut être utilisé non seulement pour nourrir les insectes avec des déchets, mais aussi comme fourrage pour de nombreux animaux.

