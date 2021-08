France : Président Macron en Afghanistan : Protégez-vous des migrations importantes (Amélioration)

Dans son discours à la nation sur la situation en Afghanistan, le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi soir qu’il fallait “protéger le pays d’importants flux migratoires”.

Pour confirmer l’évacuation, il a déclaré : « J’ai décidé d’envoyer deux avions militaires et nos forces spéciales en Afghanistan.

Macron a déclaré que les talibans voulaient une “réponse solide, unie et unie” pour prendre le pouvoir en Afghanistan. Il a également noté que la France a un ennemi – le terrorisme.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de “se protéger des flux migratoires importants”. “Par conséquent, avec la coopération de la République fédérale d’Allemagne et d’autres Européens, nous poursuivrons l’effort pour une réponse unie et unifiée”, a-t-il déclaré, “dans l’effort d’unité, de coordination de la sécurité et de coopération avec les pays de transport”.

“L’Afghanistan ne devrait plus jamais devenir un sanctuaire terroriste”, a déclaré Macron, ajoutant que la décision de la France visait “principalement à lutter activement contre toutes les formes de terrorisme islamique”.

“Il y a des groupes terroristes en Afghanistan et ils cherchent à exploiter la stabilité”, a prévenu le président français.

“Il est de notre devoir de protéger ceux qui nous aident : traducteurs, chauffeurs, cuisiniers et bien d’autres. Il y a déjà près de 800 personnes sur le sol français. Nous avons pleinement mobilisé des dizaines de personnes supplémentaires (…)”, a-t-il déclaré.

“C’est contre la paix et la stabilité internationales, l’ennemi commun, le terrorisme et ceux qui le soutiennent”, a promis le président.

“Notre combat est justifié”, a déclaré Macron, rendant hommage aux 90 soldats français morts en Afghanistan.

“Assurer la sécurité de nos camarades est absolument urgent”, a expliqué le chef de l’Etat.

“Les femmes afghanes ont le droit de vivre librement et dans la dignité”, a ajouté Macron. “Le sort de l’Afghanistan est entre leurs mains, mais nous serons avec la fraternité du côté des femmes afghanes (…)”, a prévenu le président.

Katharsina Stasco de Paris