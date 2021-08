France : pourparlers avec les talibans sur l’expulsion de l’ambassade de France à Kaboul

L’expulsion du personnel de l’ambassade de France à Kaboul et de ceux qui s’y réfugient ont négocié avec les talibans. La France a déjà envoyé trois avions à Kaboul.

“Il n’y a pas d’autre choix que de négocier avec les talibans pour expulser les Français et les Afghans réfugiés à l’ambassade de France à Kaboul”, a déclaré à RTL Jean-Baptiste Dulian, chef des forces spéciales françaises du RAID.

Le RAID est l’unité d’intervention d’élite de la Police Nationale.

“Onze garçons”, soutenus par les forces spéciales militaires françaises, “ont parcouru environ cinq kilomètres avec environ 350 hommes, et nous avons estimé que c’était inhabituellement long”, a expliqué Dulian.

“Il y a eu des pourparlers à deux niveaux. Au plus haut niveau, l’ambassadeur de France et nos gens sur le terrain” – a expliqué le chef du RAID.

La route entre l’ambassade et l’aéroport a été “préparée” par le service, et le représentant des talibans était à proximité, “quelqu’un avec qui nous pouvons parler et avoir une réelle autorité”, a déclaré Dulian, à la suite de l’opération depuis le siège de Wright en France.

“Nous avons pris toutes les mesures pour protéger notre véhicule avec des véhicules blindés et des bus extérieurs avec de meilleures installations de transport pour l’armée de l’air et nous avons sécurisé autant de civils afghans que possible”, a-t-il ajouté.

David Martin, l’ambassadeur de France en Afghanistan, a publié sur Twitter un enregistrement d’un convoi avec le soutien de la police française.

Jusqu’à présent, la France a envoyé 3 avions militaires pour évacuer les ressortissants français et autres, a déclaré la ministre des Armées Florence Barley.

Selon les données officiellement disponibles, 216 personnes ont été expulsées, dont 184 Afghans.

Les maires de villes françaises, dont Grenoble, Marseille, Strasbourg et Lyon, ont proposé d’accepter des réfugiés afghans.