France : Papa crée un robot qui permet à son fils de marcher

“Nous l’avons fait”, a écrit Jean-Louis Constantza, ingénieur, robotique et entrepreneur basé à Paris, sur sa page Facebook. Son fils souffre d’un trouble neurologique génétique qui empêche l’influx nerveux de se propager correctement à ses jambes. C’est pourquoi le constructeur a créé un robot qui a permis à son fils de se tenir presque seul.

Photo de John-Louis Costanza / Facebook.com

Un jour, « Papa, pourquoi ne créerais-tu pas un robot qui puisse me faire marcher ? » C’est ainsi que Jean-Louis Costanza, avec d’autres professionnels, a décidé de créer une société, appelée plus tard Wondercraft. Aide les personnes handicapées à se déplacer sans l’aide d’un fauteuil roulant – Alessandro Vinci w Mediolaskim “Courier della Serra”.

La demande d’Oscar est arrivée en 2012, alors qu’il n’était encore qu’un enfant. Aujourd’hui, il a 16 ans et grâce au travail de son père, il a finalement obtenu le travail qu’il souhaitait. C’est nouveau pour moi car avant cela, j’avais toujours besoin d’aide pour marcher. Maintenant, il n’y a pas un tel besoin, ce qui me fait me sentir libre – Le garçon a déclaré aux journalistes de Reuters.

Un jalon technologique !

Les réalisations de Gene sont un saut quantique dans la technologie. Après 9 ans de conception, de mise en œuvre et de “réglage” intensifs de l’exosquelette, basés sur des méthodes sophistiquées de simulation de mouvement humain. Il est constamment mis à jour avec les dernières technologies et la possibilité de contrôler par la voix a également été ajoutée.

Quand Oscar a voulu l’utiliser, il a dû attacher sa ceinture de sécurité et ne rien faire d’autre que commander “travaillez, lève-toi”. À ce stade, le squelette soutenant l’ensemble du tronc se met en position verticale et permet au garçon de diriger ses pas dans la direction souhaitée.

kw / gosc.pl / CORRIERE DELLA SERA / Stacja7