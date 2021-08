France : P. Christian Gavron est lauréat du concours “Meilleur pôle”

Le concours “Best Pole” est une initiative de l’icône publicitaire polonaise Fondation “Terras Bolska”, organisée en Pologne et dans de nombreux pays du monde. Son objectif, par leurs activités et leur engagement, est de contribuer à promouvoir une image positive de la Pologne et des Polonais dans le monde et de présenter les profils de ces personnes souvent connues et respectées en exil. Soyez anonyme pour les pôles vivants du pays.

La première édition a été lancée dans le pays en 2010. En 2011, le concours a été étendu à la communauté polonaise d’autres pays. Actuellement, le concours se déroule simultanément en Pologne et à l’étranger. États-Unis, Belgique, Singapour, Écosse, Pays-Bas, Allemagne et France.

En France, le titre de “Meilleur Pôle” a été décerné pour la première fois en 2014. Le titre « Best Pole » est décerné par le tribunal arbitral dans les catégories suivantes : Personnalité, Science, Culture, Business, Young Pole. Le jury décerne chaque année un prix spécial.

Monsieur. Christian Gavron a été archevêque de Sostochova. En 1978-82, il a terminé ses études professionnelles à l’Université pontificale grégorienne de Rome et a été couronné PhD (“Conversation Pastorale sur les Enseignements du Pape Paul VI”). Pendant ce temps, il a voyagé avec son ministère pastoral aux pôles au Liban, en Iran et en Turquie. De 1975 à 1978, elle a été professeur de Notre-Dame de Cestochova à la Mission catholique polonaise de Londres, et elle a également été journaliste : chroniqueuse permanente à l’hebdomadaire “Nigella” de la “Gazette Nietzsche” (Londres). Częstochowa) et était reporter à Radio Vatican.

De 1982 à 1998, il a été maître de conférences en théologie fondamentale au Séminaire polonais de Paris, où il s’est retiré pour consacrer prêtres et moniales dans le cadre de “l’Assistance aux Besoins d’Aide” dans toute la France. De 1998 à 2008, il a été recteur de la Mission catholique polonaise (PMK) en Suisse. Depuis 2008, il est vice-président de l’Église catholique polonaise en France et administrateur du Symposium polonais à Paris.