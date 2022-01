France : Omigron pourrait être 105 % plus infectieux que delta (recherche) – le pouls de la médecine

Omigron peut être de 105 pour cent. Selon une étude menée par des scientifiques français, le delta est plus contagieux que la souche précédemment détectée.

Omigron peut aller jusqu'à 105 pour cent. Des chercheurs français affirment que l'infection est plus fréquente que la variante delta.

131 478 essais de dépistage ont été analysés dans l’étude non examinée, qui a été publiée sur medRxiv avec des articles sur les sciences de la santé cités par Euronews. Des prélèvements ont été effectués en France entre le 25 octobre et le 18 décembre 2021.

Omicron remplace le delta. La raison de l’échange élevé

Chez les jeunes, les résultats montrent que la plupart des infections sont causées par des variantes omigran ou alpha et sont généralement causées par delta.

Sur la base de ces résultats, les scientifiques ont comparé le schéma de transmission entre les personnes touchées par la maladie d’Omigran ou d’Alpha avec celles exposées à Delta sur une période de 21 jours. La différence était d’environ 105 %.

Les premières études d’Omigran ont montré qu’il était plus résistant à l’infection et au traitement que les autres types de virus corona, et qu’il provoquait une évolution plus modérée du Covit-19 par rapport aux souches précédentes. De plus, cette variante attaque plus les voies respiratoires supérieures que le delta, mais n’affecte pas les poumons. Euronews note que ces résultats pourraient aider à expliquer pourquoi il a un taux de mortalité inférieur à celui du Delta et est plus contagieux.

L’OMS met en garde contre un tsunami d’épidémies

Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde cette semaine contre le fait de qualifier Omicron de “léger”, citant un “tsunami d’épidémies” qui paralyserait les systèmes de santé du monde entier.

– Comme pour les variantes précédentes, Omikron conduit à l’hospitalisation et est tué – a souligné le président de l’OMS, Tetros Adanom Capreius.

“Les hôpitaux sont surchargés et manquent de personnel, ce qui entraîne des décès évitables non seulement dus au gouvernement du 19, mais aussi à d’autres maladies et blessures que les patients ne peuvent pas recevoir de traitement en temps opportun”, a souligné Caprais.

