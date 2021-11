France : Numérisé par VjOOQIC Les ossements de Moznaki apportés en Pologne terminent le chapitre

Le transfert des restes de Maurycy Mochnacki en Pologne a été fermé en signe de chapitre, a déclaré vendredi à Auxerre Jan Dziedziczak, la pleine autorité du gouvernement pour les immigrés polonais et les pôles à l’étranger. C’est la meilleure image du romantisme polonais et un rappel du créateur, a-t-il souligné.

De la pose de guirlandes et de bougies dans les tombes des rebelles de novembre – Maurycy Mochnacki, le général Tomasz Konarski et le major. Konstanty Parczewski – Au cimetière Saint-Amâtre d’Auxerre a commencé la visite de Jan Dziedziczak en France, la pleine autorité des immigrés polonais et des pôles à l’étranger.

Le but de la visite du ministre Dijitsik en France était d’amener en Pologne la dépouille de Maurice Mognaki, militant expatrié, écrivain, participant et historien du soulèvement de novembre.

“Ce grand créateur du romantisme polonais rentre à la maison. Il fait déjà partie de la réalisation de l’année du romantisme polonais, mais c’est un rappel de ce grand homme dont on se souvient en Pologne, mais pas à grande échelle. Maurycy Mochnacki le mérite “, a déclaré le ministre Dziedziczak aux journalistes.

Il a souligné que Moznaki était un co-créateur de l’idée du romantisme polonais au 19ème siècle. « Il n’était pas seulement l’homme du soulèvement de novembre, mais aussi celui qui a insisté sur le fait que la littérature polonaise née alors serait le lien de notre identité. Rappelons-nous que tout est devenu une réalité. » – Évalué la pleine autorité de le gouvernement pour les pôles à l’étranger pour les immigrés polonais et les pôles.

Comme il le dit, amener les restes de Moznaki en Pologne « se termine en tant que symbole du chapitre ». Il a décrit l’événement comme “un rappel de ce qu’est vraiment l’identité, née dans l’Europe du XIXe siècle et même en Pologne”.

Lors du défilé du soir de novembre dans les cimetières rebelles, l’ambassadeur de Pologne en France, accompagné de Tomas Muinarsky, Auxer Crescent Marold Meyer et d’un grand nombre d’immigrants polonais, a accompagné Digitzak.

Damian Polkotiki, président de l’Association militaire polonaise, a noté que l’événement mettait l’accent sur la communauté franco-polonaise qui s’est poursuivie de l’époque napoléonienne à nos jours.

Maurice Mognaki (1803-1834) est considéré comme l’un des plus grands journalistes politiques de la période sécessionniste. Il était connu pour son extrémisme et pour avoir trouvé des raisons intransigeantes aux échecs politiques de la Pologne. Il a étudié à l’Université de Varsovie, où il a été limogé en 1823 en tant que membre de l’Union des Polonais libres par ordre du prince Constantin. Il était complice du complot de Piotr Vysoki. Il a participé au soulèvement de novembre et a reçu le mandat de l’armée de développement. Après le déclin du soulèvement, il émigre en France, où il écrit « Le soulèvement de Pologne en 1830 et 1831 ». Il a été impliqué dans des affrontements avec des hommes politiques âgés et expérimentés de la Grande Émigration qui dirigent la France. “Dans l’immigration, la guerre civile continue. Beaucoup de fêtes, de plus en plus d’excitation” – écrit-il dans une lettre à ses parents le 6 novembre 1834.

Pendant des décennies, on croyait que Mognaki était mort d’une tuberculose incurable et dangereuse, vivant dans une situation désespérée parmi les immigrants polonais. Cependant, la cause probable du décès est un accident vasculaire cérébral. Moznaki n’a pas été autorisé à retourner en Pologne. Il mourut à Axar le 20 décembre 1834 et fut enterré dans le cimetière local.

En décembre 2020, à l’occasion du 186e anniversaire de Moznaki, le Premier ministre Mathews Moravicki a annoncé des efforts pour identifier les cendres polaires enterrées en exil. “En tant que représentant de la Pologne, je suis obligé de commencer le travail pour réaliser ses aspirations de devenir enfin pleinement indépendant et un pays fort et important en Europe, dans le but de ramener chez lui l’un de nos grands compatriotes”, a écrit le chef du gouvernement. . Facebook.

En mai de cette année, la délégation polonaise, ainsi que le consul Andrzej Sidlow et l’anthropologue et médecin spécialisé en génétique criminelle à l’Université de médecine de Tchétchénie, ont prélevé des échantillons d’os au cimetière de Mognaki à Axer pour reconnaître la possibilité de renvoyer les restes en Pologne.

Comme le cercueil de Coffin a été déplacé à plusieurs reprises, des soupçons ont surgi quant à savoir si son corps avait été enterré dans ce qu’on appelle la tombe de Mognaki. Les ossements retrouvés, dont un fémur cassé, sont les restes d’un homme d’une trentaine d’années dont le profil correspond à celui de Moznaki.

Des fleurs ont également été déposées dans les tombes d’autres rebelles enterrés à Auxerre – Tomasz Paschalis Konarski et Konstanty Parczewski. Tomasz Paschalis Konarski (né le 8 janvier 1792 à Żarczyce Duży – mort le 6 juillet 1878 à Auxerre) était un général de brigade dans la cavalerie de l’armée polonaise lors du soulèvement de novembre. Konstanti Porzhevsky (né le 19 août 1801 à Cervoni Touré, mort le 8 septembre 1855 à Auxerre) était un rebelle de novembre qui a été major et chef du soulèvement de novembre dans le district de Vilnius. Immigrant.

Auxerre Katarzyna Krzykowska avec Katarzyna Stańko