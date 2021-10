France : Ministère des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Trian rencontre Anthony Blingen ce mardi

Des pourparlers entre le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Trianon et le secrétaire d’État américain Anthony Blingen doivent avoir lieu mardi et visent à rétablir la confiance entre les deux pays, selon un communiqué publié samedi par le Qui de Arsay.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé vendredi que le chef de la diplomatie américaine participera à une réunion de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris de lundi à mercredi. Anthony Blingen dirigera ces consultations, écrit Reuters.

Le ministère français des Affaires étrangères et des Affaires étrangères a déclaré samedi dans un communiqué que “les ministres auront des entretiens approfondis à la suite de la précédente réunion à New York le 23 septembre pour aider à déterminer les mesures à prendre. Pour rétablir la confiance entre les deux des pays.”

Reuters a déclaré que la délégation américaine aux pourparlers à Paris comprendrait John Kerry, la pleine autorité américaine sur la politique climatique, et Catherine Toy, la représentante américaine pour le commerce. Après les pourparlers à Paris, le chef de la diplomatie américaine part pour le Mexique.

Lors de la session de l’OCDE, Blingen « rencontrera son homologue français et d’autres diplomates et poursuivra les discussions sur le renforcement des relations entre les États-Unis et la France à la suite de la récente crise », a annoncé vendredi le porte-parole diplomatique américain Netflix.

En termes de prix, à Paris notamment, « la sécurité dans la région Indo-Pacifique » est à discuter, mais « profiter de la crise mondiale, de la reprise économique au lendemain de l’épidémie du Govt-19, de l’océan Atlantique relations et les défis de la coopération avec nos alliés et partenaires.

Les relations Paris-Washington se sont considérablement détériorées et le 15 septembre, la Maison Blanche a annoncé la formation d’une nouvelle alliance de sécurité AUKUS avec l’Australie et la Grande-Bretagne dans la région indo-pacifique. Pour fournir des sous-marins à propulsion française. L’accord devrait être d’au moins 40 milliards de dollars.

Peu de temps après, l’ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, a été convoqué à Paris pour consultation, et est retourné à Washington deux semaines plus tard. Après son retour, Edin a commencé de sérieux efforts pour reprendre le dialogue franco-américain.

Les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron ont convenu lors d’un entretien téléphonique le 22 septembre qu’un large processus de consultation devrait être lancé sans délai pour rétablir la confiance.