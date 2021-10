France : Médias : Réconciliation entre Emmanuel Macron et Joe Biden à Rome

Le Figaro écrit samedi que les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden ont compromis à la suite de la crise des relations entre les deux pays sur la rupture du siècle – accord de longue date pour fournir des sous-marins français à l’Australie, commentant la conversation des dirigeants. Conférence du G20 à Rome.

Vendredi, les deux dirigeants se sont rencontrés physiquement pour la première fois, bien qu’ils se soient parlé deux fois au téléphone depuis que la crise des relations a éclaté, rapporte le quotidien français.

“La poignée de main sur le perron était chaude. +Nous n’avons pas d’allié plus ancien et plus fidèle+(…) +La France est un partenaire précieux, c’est une force en elle-même+” – Biden a salué Macron.

S’exprimant sur des “thèmes communs” dans les relations entre les deux pays, tels que la sécurité européenne, la souveraineté européenne, le partenariat stratégique dans la région Asie-Pacifique et l’implication américaine, le président français a déclaré : “Nous avons clarifié ce qui doit être clarifié”. Sahel en soutien aux opérations militaires françaises.

Macron a déclaré qu’il souhaitait voir un “avenir” pour renforcer la coopération entre les deux pays.

« Fiden est un pragmatique et sa politique s’oppose à la Chine. La question du soutien de la France aux intérêts américains est en partie due à l’inégalité des pouvoirs, mais l’administration Fiden essaie de maintenir des relations apparemment bonnes avec ses alliés, en particulier la France, au nom du multilatéralisme. .” – “Le Figaro”

Dans un communiqué conjoint publié vendredi soir, les Etats-Unis ont reconnu “l’importance d’une sécurité européenne forte et hautement fonctionnelle” et ont souligné quotidiennement.

Les deux dirigeants ont convenu d’une “coopération multipartite” dans les exportations d’armes, les énergies nucléaires et renouvelables, l’aérospatiale et les technologies de pointe, a indiqué le journal.

“Après de nombreuses années de politique Trump, les États-Unis veulent montrer qu’ils ne sont pas isolés.

