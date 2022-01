France : Manifestations anti-vaccins après les propos de Macron sur les « non-citoyens » non vaccinés

Des manifestations ont eu lieu samedi dans plusieurs villes françaises contre les passeports vaccinaux et les propos du président Emmanuel Macron, qui les a qualifiés de “non-citoyens” irresponsables qui refusaient de se faire vacciner. Malgré la mêlée avec la police à Paris, les manifestations se sont déroulées sans incidents majeurs.

A Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à l’invitation de Florian Philipot, leader du Mouvement patriotique et candidat à la présidentielle. Philippe, un ancien de droite de Marine Le Pen, leader d’extrême droite de l’Union nationale, l’a dénoncé comme un “pays tyrannique, séparatiste divisé par millions”.

L’un des manifestants, un bibliothécaire de 57 ans, a déclaré son opposition à “un passeport qui deviendrait un devoir de vaccin caché”.

Dans le 13e arrondissement de Paris, la police est intervenue à l’aide de grenades lacrymogènes. Il y a eu une bagarre avec les manifestants.

Plus tôt samedi, des manifestants anti-vaccins ont retiré le drapeau de l’UE de son mât dans l’une des rues de Paris.

A Lyon, un petit groupe de manifestants s’est rassemblé place Bellicore dans le centre-ville. Parmi eux, plusieurs représentants du mouvement « robe jaune » et des syndicalistes du siège de la CGT ont protesté. La manifestation a été interrompue par des cris de “racisme social” et des slogans contre Macron et le Premier ministre Jean Costex.

Selon la police bordelaise, 500 à 1 000 personnes ont manifesté, malgré la pluie, “Macron sur de Emmerde” (“Macron, on te provoque”) et “Quand verra-t-on l’honneur vacciner ?” Un manifestant a affirmé qu’il n’avait pas été vacciné contre Govt-19 et qu’il participait à la manifestation pour la première fois de sa vie parce que les mots du président “mais pas le vaccin” s’étaient propagés dans les airs.

Des manifestations ont également eu lieu à Marseille, Montpellier et Caen. La province de Montserrat a interdit la manifestation du Mont-Saint-Michel.

Une interview de Macron est parue dans l’édition de mercredi du quotidien Le Parisien mercredi, dans laquelle le président a qualifié ceux qui n’avaient pas été vaccinés contre le Govt-19 d’irresponsables qui n’étaient pas ses citoyens. Il s’est dit “très soucieux de” minimiser ceux qui n’ont pas été vaccinés “en restreignant autant que possible l’accès à la vie sociale”.

La loi sur le passeport vaccinal a été votée jeudi par des représentants de l’Assemblée nationale (chambre basse du parlement) et sera mise en œuvre au Sénat la semaine prochaine. Le passeport vacciné remplace le passeport sanitaire actuellement en cours de validité dans les lieux publics, qui permet aux personnes non vaccinées ayant été testées négatives aux tests PCR ou antigéniques d’accéder aux lieux publics.

Katharsina Stanko de Paris