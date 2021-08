Des militants de gauche et écologistes accusent Macron d’insulter la France avec ses propos sur les réfugiés

Selon les médias français, huit maires – représentants de militants écologistes et des Verts – se sont déclarés prêts à accepter “des femmes afghanes et des réfugiés réfugiés en France”.

Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Atal a promis que la France “accepterait plusieurs milliers d’Afghans chaque année” et a critiqué les “outils politiques de la parole du président”.

Des militants de gauche et écologistes accusent Macron d’avoir insulté la France pour ses propos sur les réfugiés, mais d’autres politiciens affirment que le devoir des autorités envers la communauté, d’être fatigués et préoccupés par les établissements humains, est de restreindre le droit d’asile aux Afghans uniquement à ceux qui l’ont réellement. Et directement menacé par les talibans.

Au niveau de l’UE, certains commentateurs s’opposent aux projets de consolidation de l’immigration en provenance d’Afghanistan. Elizabeth Levy, présidente du mensuel Caesar dans C-News, a déclaré que l’immigration était une affaire de nations souveraines.

Le maire de Grenoble, l’homme politique vert Eric Biol, qui a annoncé qu’il se présenterait aux primaires avant l’élection présidentielle de l’année prochaine, a tweeté que la déclaration du président était “une insulte à la France”. Selon les médias français, huit maires – des représentants de militants écologistes et des Verts – se sont déclarés prêts à accueillir “des femmes afghanes demandant l’asile en France et en Afghanistan”.

Ambrose Majin, représentant général du mouvement “Jeunes avec Macron”, a souligné dans son intervention sur C-News qu’il est de la responsabilité des autorités étatiques et locales d’autoriser les immigrés, et les maires le mentionnent souvent. Pour s’occuper de la commande de choses pour les réfugiés et les immigrants. Selon lui, Fல்ol devrait commencer par bien accueillir les réfugiés dans sa ville avant de commencer à donner des conférences en France.

La vice-ministre de l’Intérieur chargée des Affaires civiles Marilyn Sieba a répondu mercredi à M. Grenoble : “Eric Biol ne pouvait pas traiter avec les annonceurs burkini locaux (maillots de bain islamiques intégraux pour femmes), mais il peut donner des cours de géopolitique (…)”.

Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a promis que la France “accepterait des milliers d’Afghans chaque année”, critiquant “l’outil politique des paroles du président” et réitérant son point de vue sur la nécessité de se protéger contre l’immigration clandestine. “Mentir aux Français, c’est garder le silence sur le fait que ces choses doivent être organisées en Europe et à l’international”, a-t-il souligné.

Le maire de Nice Christian Estrosi (républicain de centre-droit) a indiqué mercredi dans une interview à RTL Radio que sa ville n’avait pas encore passé les attentats du 14 novembre 2016 (86 tués et 458 blessés) et la mort de trois dans les Basiliques. A l’automne 2020, l’homme politique veut résoudre la question des réfugiés en Afghanistan par le biais de “négociations internationales sur la régulation et le déploiement”. Estrosi est directement lié à l’idée de “réservations” (réservations) d’immigrants à chaque pays.

Selon les données de l’Elysée, la France recense 10 000 emplois chaque année depuis 2018. Les demandes d’asile afghanes sont traitées par 50 000 pays de l’UE. Paris, après l’annulation, en propose près de 90 pour cent. Réponses positives, et en moyenne dans tous les pays de l’UE, il est de 63%.

