France : Macron : La seule façon de produire de l’énergie avec souveraineté est le nucléaire

Le président français Emmanuel Macron a estimé mercredi lors d’une visioconférence avec des membres du Conseil régional européen que le nucléaire est la seule possibilité de produire de l’énergie de manière souveraine. Il pense que le financement devrait être recherché dans le cadre de la taxonomie nucléaire.

Comme le souligne Macron, les États membres produiront de l’énergie renouvelable et du gaz ou de l’énergie nucléaire pour s’éloigner du charbon et en même temps maintenir un approvisionnement énergétique durable pour leurs citoyens. Il a également souligné que le gaz est un combustible fossile et émet du CO2.

“Maintenant la question est, comment le résoudre ? C’est une question de souveraineté pour beaucoup d’entre nous, car il n’y a pas de gaz ici, presque pas de gaz aux Pays-Bas. D’où importer ça ? De Russie ? De Turquie ?) Et ça n’est pas équivalent au gaz, car c’est la seule possibilité de produire de l’énergie souveraine “- a souligné le président français.

Par conséquent, selon Macron, l’atome doit être inclus dans la taxonomie. Il classe les investissements énergétiques comme durables, donnant ainsi accès au financement de l’UE et du marché. La classification devrait être un outil essentiel pour atteindre les objectifs de l’Accord vert européen. Il n’est pas encore certain que les secteurs du gaz et du nucléaire soient classés comme écologiquement durables.

Parallèlement, le président français a noté que les experts ont également reconnu que l’énergie nucléaire fait partie de la décarbonisation.

“Si nous renonçons à l’énergie nucléaire, ce sera contraire à ce que disent les experts du climat et de l’énergie. Cela limitera notamment davantage notre souveraineté stratégique. L’énergie atomique contribuera à réduire les émissions de CO2”, a souligné Macron.

Selon l’homme politique, il faut aussi de l’énergie à partir de sources renouvelables, mais aujourd’hui elles ne permettent de produire que temporairement, elles ne sont pas une source permanente, permanente, donc il doit toujours y avoir des sources qui fonctionnent sans interruption. “Cela pourrait être du charbon ou de l’énergie nucléaire, mais l’énergie nucléaire à elle seule n’émet pas de CO2”, a-t-il déclaré.

Macron a pris part à une discussion avec des responsables du gouvernement local plus tôt cette année sur la reprise de la présidence tournante du Conseil de l’UE par son pays.

Mathews Kika de Bruxelles