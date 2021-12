France : Macron et les dirigeants européens célèbrent Giscard d’Estaing

Le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula van der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel ont rendu hommage jeudi à l’ancienne présidente française Valérie Kiskard D’Stoying au PE. Sa mort.

D’Staying “a rendu notre union plus démocratique”, “très ferme et solidaire”, a déclaré le président Macron lors de l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.

“Valery Giscard d’Estaing a été l’architecte de l’intégration européenne tout au long de sa vie”, a déclaré Van der Leyen.

Michael a déclaré aujourd’hui qu’il est étonnant de voir à quel point les mouvements de D’Estaing “définissent les défis d’aujourd’hui et inspirent notre génération”.

Selon Giscard d’Estaing, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a souligné que “l’Europe est plus qu’un fantasme pour un avenir lointain, et certainement une vague opportunité économique avec une division politique commune”.

“Valery Giscard d’Estaing était aussi un ami de l’Allemagne et de l’Allemagne, en particulier un ami du président de l’époque Helmut Schmidt”, a déclaré Steinmeier en présence de l’épouse de l’ancien président Anne-Aymone Giscard d’Estaing, de ses enfants et petits-enfants.

La célébration, initialement prévue pour l’anniversaire de D’Estang le 2 février, avait dix mois de retard pour l’anniversaire de sa mort. L’ancien président est décédé le 2 décembre 2020 à l’âge de 94 ans des complications du virus corona.

Parmi les centaines d’invités arrivés jeudi, figuraient l’ancien président français Nicolas Sarkozy et l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

“Notre Europe est un homme exceptionnellement endetté”, a déclaré David Sosoli, président du Parlement européen.

D’Stoying est considéré comme l’un des architectes de l’Europe, l’un des hommes politiques qui ont travaillé sur les étapes clés de sa formation, telles que la formation du Conseil de l’Europe, les élections au Parlement européen au suffrage universel direct et le début de l’union monétaire . , Et même la création de l’Agence spatiale européenne.

Depuis 2001, D’Estaing préside la Conférence européenne et est à l’origine de débats et de réflexions sur l’évolution de l’Union. Les dirigeants de l’UE ont souligné à plusieurs reprises l’importance de ses décisions, qui ont contribué à l’avancement de la démocratie française, telles que l’abaissement de l’âge de vote en France à 18 ans, la dépénalisation de l’avortement et l’introduction de la possibilité de déclarer le divorce dans le droit français. Avec consentement mutuel.

A l’issue de la commémoration de Valéry Giscard d’Estaing, une messe s’est tenue en la cathédrale de Strasbourg.

Katharsina Stanko de Paris