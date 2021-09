France : Louis XIV et la Santé. Pourquoi le Roi Soleil ne s’est-il pas lavé ?

Dans la France du XVIIe siècle, l’eau stagnante était évitée. Il y avait une opinion que les bains chauds étaient particulièrement nocifs

Louis XIV est contraint de porter une chemise neuve plusieurs fois par jour. La raison de tout cela est la forte odeur de sueur. Selon les normes de l’époque, de telles décorations vestimentaires faisaient de lui une beauté vraiment propre

Lors d’un combat avec le Roi Soleil, elle lui a dit directement qu’il pourrait avoir de multiples défauts, mais “au moins, il sent moins que lui”. Les dents de Ludwig se sont également cariées en raison du manque d’hygiène. Sa mâchoire était vraiment pourrie

Dans la France du XVIIe siècle, l’eau stagnante était évitée. Certains pensaient que les bains chauds étaient particulièrement nocifs. Le célèbre médecin français de l’époque, Theophrasto Renato, a expliqué que “la baignade n’est pas superflue, mais très nocive pour les personnes, à moins qu’elle ne soit indiquée en cas d’urgence”.

“Le bain détruit le corps”

Il devrait en être ainsi : « En détruisant le corps du bain et en le remplissant, il est soumis à la pression des mauvais aspects de l’air (…) compact.

Ce ne est pas encore terminée. Selon le médecin et ses confrères, “le bain remplit la tête de vapeur. C’est l’ennemi des nerfs et des ligaments, qui détend suffisamment pour identifier ceux qui n’ont pas été touchés par le lumbago après le bain”.



Versace était comme ça peu de temps après la mort de Louis XIV



Puisque les médecins ont même enseigné de telles choses sur le bain, il n’était pas surprenant qu’une baignoire remplie d’eau chaude ait été mise de côté. Comme nous le lisons dans le livre d’Agnieszka Krzemiaska « Autrefois, les gens vivaient dans la saleté. Quand et pourquoi avons-nous commencé à prendre soin de nous-mêmes ? au lieu de cela:

(…) Les “toilettes sèches” sont devenues à la mode, ce qui comprend le changement de sweat-shirts, de sous-vêtements et de literie, qui fait référence à la pureté blanche comme neige. Même les nobles riches sentent comme les paysans ordinaires (ces derniers peuvent être propres même s’ils doivent entrer en contact avec de l’eau).

Meuble de bain pour l’événement

L’exemple vient d’en haut. Louis XIV, en pleine force, n’est certainement pas l’amant pétillant. Il a dit lui-même qu’il ne s’était baigné que trois fois dans toute sa vie.

Il est vrai qu’une baignoire spacieuse avec une grande baignoire en marbre a été créée à sa demande à Versailles, mais ce n’est qu’une référence aux modèles romains. Le roi ne voulait pas utiliser les établissements de santé.

Quelques années plus tard, la luxueuse salle de bains est transformée en résidence du Comte Roi Toulouse, fils illégitime du Roi Soleil. Une belle baignoire – après les modifications nécessaires – est devenue une piscine de jardin, ce qui n’a été qu’apprécié.

La haine du souverain pour le trempage dans l’eau est attestée par les dossiers méticuleux de ses médecins. Grâce à eux et aux récits de l’époque, on sait que la toilette matinale du roi ne servait qu’à se laver le visage et les mains à l’alcool de vin et faire passer la nuit au premier jour.

“Czyścioch” pour l’époque

Ludwig XIV, – comme l’insiste Agnieszka Krzemyska – ” aimait l’exercice et le sexe “, a été contraint de porter une nouvelle chemise plusieurs fois par jour. La raison de tout cela est la forte odeur de sueur. Selon les normes de l’époque, de telles décorations vestimentaires faisaient de lui une beauté vraiment propre.

En fait, Louis XIV – comme toute la cour – sent mauvais. Pour couvrir la puanteur, le roi et ses vêtements ont été aspergés de parfum. Les fenêtres étaient ouvertes pendant les visiteurs. Mais cela n’a pas beaucoup aidé.



Louis XIV et sa cour puent terriblement



L’ambassadeur de Russie, après avoir vu le souverain français, écrit dans sa lettre à Louis XIV que « ça pue comme une bête sauvage ». À son tour, la maîtresse du Roi-Soleil de Madame de Montespan, lors d’un de ses combats, lui a dit en face qu’il pouvait avoir de nombreux défauts, mais « au moins sentir moins que lui ».

Le dégoût du bain a provoqué un ulcère douloureux dans la région de l’anus royal, qui peut plus tard conduire à la formation d’une fistule.

Les dents de Louis XIV étaient certainement ruinées par un manque d’hygiène et un amour des sucreries. Sa mâchoire était vraiment pourrie. Et la puanteur qui sort de la bouche est insupportable.

***

Vous pouvez lire dans le livre d'Agnieszka Krzemiska comment les gens ont pris soin de leur santé pendant des milliers d'années. « Dans le passé, les gens vivaient dans la saleté. Quand et pourquoi avons-nous commencé à prendre soin de nous-mêmes ? (Bosna Publishing House 2021).



Rafak Kuzak – Historien, spécialiste de l’histoire polonaise d’avant-guerre, des mythes et des distorsions. Co-fondateur du portail WielkaHISTORIA.pl. Auteur de plusieurs centaines d’articles de vulgarisation scientifique. Co-auteur de “Pre-War Polish Numbers” et “The Great Book of the Home Army”.

