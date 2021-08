“C’est un coup terrible pour ce que l’Occident considère comme le créateur de valeurs globales dans le monde”, a déclaré Fierro, un homme politique français de droite, à propos de la sortie irrégulière de Leku d’Afghanistan.

Pierre Lelloch, éminent politologue, est l’ancien ministre des Affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères et l’ancien ambassadeur auprès de l’envoyé spécial de la France en Afghanistan et au Pakistan.

Comme il le dit, “la situation oblige à un changement complet des priorités stratégiques et de la politique étrangère, et à une restructuration rapide des armes de défense afin que nous puissions faire face à la menace d’explosion à tout moment”.

Le politicien critique la politique américaine, la qualifiant de « mensonges de Joe Biden », et affirme que le cours de l’intervention de l’Afghanistan a certainement renforcé l’imagination de l’Amérique pour « créer l’État » à l’aide d’idées importées. Et des artistes.

Les Français ont accusé le président américain de mentir, déclarant dans une allocution télévisée : “Notre objectif en Afghanistan n’est jamais de créer un Etat, il n’y apportera jamais la démocratie…” Lellouch a rappelé le développement des structures d’émancipation, d’éducation et de gestion des femmes avec les slogans “Vendu aux idées occidentales en 20 ans de cette guerre stérile”.

L’idée d’une Amérique démocratique du XIXe siècle était de créer un État qui « remplacerait l’arbitraire par le droit et la justice ». Il ne peut être mis en œuvre en Allemagne et au Japon qu’après la Seconde Guerre mondiale, grâce à l’anéantissement complet des autorités précédentes dans ces pays, explique l’homme politique, bien qu’il soit impossible de le refaire, les néoconservateurs américains ont décidé qu’en imposant la démocratie aux Moyen-Orient et Moyen-Orient

Il donne ensuite des exemples d’efforts européens pour “créer un Etat” en Bosnie et au Kosovo. Plus tôt, comme il le décrit, Lelouch décrit “une situation vraiment malavisée, dans laquelle trois petits États sont en lutte constante, débordant de fonds européens intenses”.

Essayer de créer de l’extérieur des élites politiques, des parlements et d’autres structures conçues en Europe ou aux États-Unis est une illusion, et la conviction que la démocratie suffit à faire fonctionner les élections – l’ancien secrétaire d’État français. (BAP)

