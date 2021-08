France : les restaurateurs et les cafétérias frustrés par le pass santé

Les restaurateurs et les restaurateurs sont en colère et frustrés par le pass sanitaire en vigueur en France depuis le 9 août, les obligeant à entrer dans la salle à manger et même dans le café-jardin.

Selon les estimations, leurs revenus sont en baisse de 30%. Dans tout le pays, et dans certaines villes et régions – même la moitié.

Ils détestent aussi le besoin de mal contrôler les clients car, comme ils disent, « ce n’est pas leur affaire », et en plus, cela provoque même des malentendus et des conflits.

Les travailleurs de la gastronomie, comme de nombreux commentateurs et certains politiciens, critiquent les autorités pour la préparation inadéquate du laissez-passer, la “surdité et la cécité” aux recommandations et aux besoins des personnes intéressées, et pour l’hypocrisie et “forcer les gens à vacciner”. Dûment obligé. “

Laurent Froset, patron du Groupement national individuel de l’hôtellerie-restauration (GNI-HCR), cité jeudi dans l’édition de jeudi du quotidien “Le Figaro”, a déclaré : “Au 9 août, les restaurants ont perdu deux catégories. Téléchargé – BAP) et , en principe, ceux qui refusent de se conformer aux nouvelles règles.

En attendant, la saison sera meilleure, notamment dans les hôtels de vacances et les spas, car, selon Alain Fontaine, président d’une autre association de restaurateurs citée dans Le Figaro, « 9 millions de Français qui partent habituellement à l’étranger y passent leurs vacances. .”

Régis Le Somier, directeur adjoint de l’hebdomadaire « Paris-Match », a attiré l’attention sur les enjeux techniques liés au contrôle des clients. “De grosses usines sont gérées, mais de petits locaux, un manque de moyens et un nombre suffisant d’employés sont touchés. De plus, les policiers qui viennent vérifier les cartes de santé n’ont pas à être eux-mêmes”, a-t-il déclaré dans une interview à e-News. .

Un employé d’un restaurant parisien a confié à France-Information TV : “Je sers les clients, je discute avec les gens et je fais des blagues, pas pour les contrôler. Être flic n’est pas dans mon ADN.”

Elizabeth Levy, présidente du Mois « César », a déclaré : « Nous entrons dans une zone de contrôle permanent, imposée par le gouvernement, qui veut nous fatiguer.

Et le philosophe Nathan Thevers a déclaré dans e-News: “Vous avez l’idée que les autorités sont sourdes et aveugles aux maux et aux suggestions des citoyens. Et le patron dans l’arrière-cour harcèle les gens.

Le philosophe, comme d’autres commentateurs, a appelé l’hypocrisie “pour empêcher ceux qui ne sont pas vaccinés de vivre”. « Il vaut mieux commander des vaccins obligatoires », a-t-il suggéré.

Roger Carucci, vice-président du Sénat français au Parti républicain de centre-droit, a déclaré dans une interview télévisée : “Je suis en faveur d’un pass santé, mais c’est contre la loi et dans des endroits comme les cafés et les centres commerciaux. Je ne sait pas.

Le sénateur a souligné qu’il se battrait pour que le pass sanitaire soit relevé immédiatement dès que la situation épidémique le permettrait.

Dans le même temps, les ministres, les médecins, les épidémiologistes et ceux qui se remettent de cas graves du Govt-19 multiplient les appels au vaccin à la radio et à la télévision. Argument “citoyenneté”. Vacciner “pour vous, vos proches et votre pays” – un homme de 40 ans après trois mois de résurrection.

Les politiciens, souvent non seulement issus de groupes pro-gouvernementaux, mais appellent également à l’adoption d’une certaine restriction temporaire de la liberté afin d’éviter de mauvaises restrictions telles que les couvre-feux ou les verrous.

De Paris, Ludwig Levine