France : les médecins infectés par le virus corona peuvent reprendre le travail

Les autorités françaises permettront aux médecins infectés par le virus corona, qui sont en bon état, de reprendre le travail. Une exemption spéciale s’appliquera aux employés des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers, des cliniques et d’autres établissements médicaux qui sont isolés et n’auront pas de toux ou d’éternuement s’ils sont complètement vaccinés, a déclaré mercredi l’AP.

Cette solution extraordinaire montre l’ampleur des problèmes auxquels est confronté le service de santé françaisL’Associated Press rapporte qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre pour travailler en raison de la lourde charge des hôpitaux et de l’envoi de médecins malades en isolement.

Cette décision inclut le risque associé au potentiel d’infection chez les patients par des médecins infectés.. Le gouvernement n’a pas d’autre choix que de – comme il insiste – ne pas permettre la situation où le système de soins médicaux ne fonctionne pas correctement.

L’exemption d’isolement pour les médecins et le personnel des maisons de repos prendra effet ce week-end. Le ministère de la Santé a écrit dans une alerte spéciale envoyée aux hôpitaux et autres établissements médicaux expliquant la décision des autorités Il existe un risque de « perturbation grave dans la prestation des soins (médicaux) »Mais la solution proposée est “unique et temporaire”.

Dans des circonstances normales, la loi française exige que les personnes diagnostiquées avec le virus corona soient isolées pendant au moins cinq jours après avoir été complètement vaccinées. Ceux qui n’ont pas été vaccinés doivent s’auto-isoler pendant au moins sept jours.

Le dernier jour en France, environ 335 000 personnes ont été retrouvées. Nouvelles infections par le virus coronaCeci est un autre poste. Plus de 20 000 patients du gouvernement-19 sont traités dans les hôpitaux et 72 % des unités de soins intensifs sont occupées.