Laurent Mandeville, commentateur du Figaro et spécialiste des affaires internationales, estime que la campagne présidentielle en France fait à nouveau illusion dans notre Rஸsofel. Il encourage les politiques à faire face à la « dure réalité ».

Xavier Bernard, le candidat malheureux du candidat de droite à l’élection présidentielle française, a appelé au “dialogue avec le président Poutine” dans les débats. Comme sa rivalité avec le parti républicain (LR), elle sera, selon eux, contrebalancée par une surabondance d’influence de Washington.

Marine Le Pen, présidente de l’Union nationale, était de longue date proche du Kremlin. Par ailleurs, le candidat indépendant Eric Zemmour est connu pour son amour de la Russie et son opposition aux États-Unis.

Rêves d’un partenariat stratégique puissant avec Moscou “Rêves littéraires et stratégiques, montrant l’attirance pour le Seigneur au Kremlin.” Les politiciens français le voient comme un patriote qui a rétabli l’ordre en Russie, écrit le commentateur. Il explique qu’ils voient l’autoritarisme et la corruption à Moscou avec leurs doigts, “parce que cela a toujours été là”.

Par son admiration pour la littérature et la musique russes, le journaliste reconnaît que son amitié avec la Russie a mûri au fil des siècles depuis l’époque de Voltaire et Catherine II. Le dernier document (heureusement annoncé) de la Commission européenne, « N’utilisez pas les formulaires « M. » et « Dame » et n’appelez pas les vacances « Noël, et Vladimir Poutine illustre parfaitement notre absurdité ».

Le président russe s’en sert pour se présenter comme un “conservateur légitime” prêt à combattre l’extrémisme du réveil et autres “déformations de l’histoire ou de la réalité”. Cependant, cela n’est pas justifié car Laurent Monte était aveuglément en colère contre les actions des autorités russes. Aveuglement au “culte de la force, de la brutalité, de l’instabilité et du mensonge continuel”.

“Les rêveurs croient que le tsar Poutine est une expression de la Russie éternelle.

Mandeville prévient que l’alliance stratégique dont rêve la droite française doit également être basée sur un optimisme minimal, mais qu’il est hors de question que la Russie continue de mentir. Elle dit que le noir est blanc et elle nie être dans le Donbass. “Au Kremlin, on se moque de vous avec les yeux clairs” – Laurel Monte cite à nouveau l’Europe, disant que le rêve russe des politiciens français devrait commencer à prendre en compte la “réalité brutale”.