France – Le premier bâtiment en béton de jute du pays est construit

Un cabinet d’architectes français basé à Croissy-Beaubourg a réalisé les premiers travaux publics du pays. Bâtiment en béton de chanvre. Le bâtiment est un stade de sport d’une superficie de 380 mètres carrés. Table de chevet Hala Bear Un bâtiment « carbone-négatif ». Ce n’est pas seulement le sien Les émissions de CO2 sont nullesMais il peut aussi nettoyer l’atmosphère de ce produit chimique. De plus, le matériau qui compose le bâtiment a de très bonnes propriétés thermiques et est très efficace en termes d’isolation phonique. Le béton de jute est également considéré comme un matériau renouvelable et ignifuge. Sa densité est d’environ 15 pour cent. Densité du béton classique.

Bâtiments en blocs de chanvre Peut-être l’avenir de la construction. En plus de l’avantage évident de zéro émission de CO2, le cannabis ne prend que 90 à 120 jours pour pousser, ce qui fait que la plante pousse 100 fois plus vite que les chênes. Aussi, le chanvre, selon le Cambridge Center for Natural Material Innovation Ils nettoient l’atmosphère du dioxyde de carbone Est deux fois plus efficace que le bois.

Les auteurs du projet, dans une interview avec le portail Dyson, ont convenu que le plus grand défi est de convaincre les clients. Les blocs de jute sont une alternative fiable au béton traditionnel. Le prix du matériau, plus cher que le béton, mais qui deviendra plus rentable à terme, n’a certainement pas aidé dans les discussions avec les investisseurs.