France : le plus haut sommet d’Europe rétrécit de 92 cm

Selon les dernières mesures publiées en 2017, le Mont Blanc est de 4 808,72 m et les précipitations.

Situé dans le massif du Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes est connu sous le nom de Toit de l’Europe. Le but des mesures est de surveiller la couverture glaciaire puis de collecter des données utilisables par les scientifiques.

La dernière mesure a été réalisée entre le 16 et le 18 septembre lors d’un tour du sommet du Mont Blanc de trois jours avec 27 jours de géomètres et guides de haute montagne. Selon les géomètres, le voyage s’est déroulé dans des conditions météorologiques très favorables.

Les participants au voyage, cités par la chaîne BPM TV, ont souligné qu’il appartient désormais aux climatologues, glaciers et autres scientifiques d’exploiter toutes les données collectées et d’utiliser toutes les données collectées et de développer des hypothèses pour expliquer ce phénomène.