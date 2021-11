France : Le jour de la Toussaint, l’Ambassade de Pologne à Paris a commémoré les poteaux enterrés dans les cimetières parisiens

Le jour de la Toussaint, l’ambassadeur de la République polonaise à Paris, Andrzej Sidlow, a rappelé les poteaux enterrés dans les tombeaux du Père Lachois. Le tombeau de Frédéric Savon et la plus importante négropole des Polonais à Montmorency, près de Paris.

Le jour de la Toussaint, l’Ambassade de la République de Pologne à Paris et l’Association pour la préservation des monuments et cimetières historiques polonais ont commémoré les tombeaux et les poteaux sur lesquels ils reposent en France. Parmi eux, le cimetière du Père Lachois à Paris, où se trouve le cimetière de Sophie, et le monument à la Pologne qui a donné sa vie pour la France.

Le cimetière de Montmartre abrite les tombes de Mieczyslaw Kamieński, volontaire de la brigade étrangère décédé pendant la guerre de Magenta, ou de Cesari Lubyansky, qui a participé au soulèvement de novembre, dont l’histoire a été rappelée cette année.

A Montmorne, près de Paris, la famille Mikiewicz a placé des bougies et porté des bougies sur les tombes de Cyprian Kamil Norwich et Delphina Botoka. Après la Seconde Guerre mondiale, le cimetière était rempli de tombes de manifestants polonais et anti-français, de militaires, de prisonniers de camp et de prisonniers politiques.

Les restes d’Adam Mikhevich ont été amenés ici d’Istanbul en 1856, et en 1890 ils ont été transférés à la ville de Wawal, où ils ont finalement reposé dans la cachette des prophètes nationaux, et en 1883 étaient les cendres de Cyprian Kamil Norwitt, qui est mort dans un dortoir d’église. Ivoire y a été enterré près de Paris, mais cinq ans plus tard, sa dépouille a été transférée dans un cimetière polonais commun aux Sampex. En 2001, l’urne en terre cuite du cimetière a été déplacée au salon funéraire des Poètes Nationaux à Wawel.

Au cimetière, entre autres, se trouvent le poète Alexander Watt, le peintre Olga Bosnanska, un participant au soulèvement de Kosciuszko et l’un des commandants des forces polonaises en Italie – l’épouse de l’activiste social, compositeur et Premier ministre Ignacio Paderevsky – Helena Pavlov, la peintre Biegas et Władysław Ciesielski et bien d’autres pôles.

Katharsina Stanko de Paris