France : “Le Figaro” : l’échec du renseignement américain en Afghanistan

L’effondrement du gouvernement afghan a surpris les responsables américains avec l’expulsion des travailleurs américains de Kaboul. Le Figaro écrit lundi qu’après de nombreuses années d’existence et malgré des dépenses colossales, les services de renseignement américains n’ont de nouveau pas compris la situation dans ce pays.

Dans une longue liste d’erreurs commises depuis le début de l’intervention américaine en 2001, le quotidien français estime que les erreurs commises par le renseignement sont les plus odieuses.

Beaucoup ont mis en garde contre les conséquences du retrait unilatéral des troupes et la faiblesse politique et militaire du gouvernement afghan, mais le président américain Joe Biden a suivi la politique de son prédécesseur, Donald Trump, et a décidé de mettre fin à la présence américaine en Afghanistan.

Depuis le retrait américain d’Afghanistan, des analystes de plusieurs agences de renseignement américaines ont mis en doute la capacité du gouvernement afghan à contrôler les talibans, mais le Daily ajoute que personne n’avait prédit que le régime s’effondrerait avant l’expulsion des Américains.

Le renseignement estime que le gouvernement du président Ashraf Ghani durera deux ans après le retrait des troupes américaines, a rappelé “Likaro”. Cependant, il a reconnu que leur nombre n’était pas suffisant pour vaincre l’armée afghane.

L’accélération de l’attaque des talibans et la désintégration des forces gouvernementales ont rapidement incité les services de renseignement américains à réviser leurs prévisions. Fin juin, lorsque les rebelles ont atteint la frontière tadjike, de nouveaux rapports de renseignement ont évalué la capacité du gouvernement à s’opposer pendant un an à Kaboul.

Le président Biden a minimisé les prévisions lorsqu’il a été interrogé sur les avertissements des services de renseignement concernant l’effondrement rapide du gouvernement à Kaboul le 8 juillet. “Ce n’est pas vrai”, a-t-il déclaré à l’époque. « En aucun cas, vous ne verrez des personnes être expulsées du toit de l’ambassade.

Mercredi dernier, des experts ont déclaré que les talibans pourraient encercler Kaboul en un mois et la capturer en trois mois. Quatre jours plus tard, l’impossible devenait réalité, l’entrée des talibans dans la capitale afghane, rappel que la guerre n’était pas entièrement régie par des règles mathématiques, et le quotidien français notait que la dimension psychologique était importante.

“En brûlant à la hâte les documents secrets de leur ambassade à Kaboul, les milliers d’Afghans qui ont coopéré avec eux n’ont pas pu être expulsés.