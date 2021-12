France : le diocèse de Paris a refusé de commenter la reconstruction de l’intérieur de Notre-Dame

Malgré de nombreuses enquêtes médiatiques suite à la publication du journal britannique Telegraph qualifiant le projet de « Disneyland politiquement correct » et de « salon expérimental », le diocèse de Paris a démenti les commentaires officiels sur la rénovation de l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame.

Les médias, dont le diocèse de Paris BAP, rejettent les commentaires officiels sur le projet de reconstruction de l’intérieur de la cathédrale, estimant que “l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNBA) est en attente”.

Aucune mention n’a été faite du moment où le public serait au courant du projet. On sait seulement que le projet sera soumis au CNPA le jeudi 9 décembre.

Aucun commentaire n’a été publié par l’organisme public chargé de la protection et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, expliquant que leur organisme est chargé de rénover l’extérieur de la cathédrale et le diocèse est responsable de l’intérieur. .

Le British Telegraph a écrit le 26 novembre que les plans de restauration de la cathédrale détruite par un incendie en avril 2019 étaient basés sur des prédictions multilingues de l’art contemporain et des citations bibliques.

Copain. Gilles Droin a annoncé lors d’une réunion en mai avec le Secrétariat général de l’enseignement catholique en France qu’il avait été choisi par Mgr Michael Abbott (démissionnaire en novembre) il y a deux ans pour “rénover l’intérieur” de la cathédrale.

Fr. Druin a ensuite proposé des animations son et lumière avec des églises annexes pour assurer « un dialogue utile avec l’art contemporain ».

Il envisage également de remplacer les chaises en paille et les “bancs mobiles” incandescents qui occupent 80% de la surface. Pour faire plus de place aux visiteurs, la plupart d’entre eux peuvent être retirés en semaine. Le plan a également remplacé les autels dans les églises, et seules quatre confessions sont restées au rez-de-chaussée. Des citations bibliques en plusieurs langues, dont le chinois, sont affichées sur les murs de la cathédrale.

Druin a proposé la peinture abstraite et l’intérieur moderne en vitrail de la cathédrale.

L’AFP, citant des sources officieuses du ministère de la Culture, a confirmé lundi que de tels éléments seraient proposés au sein de la cathédrale Notre-Dame.

“Le diocèse de Paris veut utiliser la mission de sécurité pour faire de l’intérieur de Natre-Dame un projet qui détruira complètement la décoration et le lieu de culte” – une personne associée à la reconstruction de la cathédrale, demande anonyme.

Le plan officieux du diocèse de Paris a été critiqué par l’architecte Maurice Glotto, qui a écrit plusieurs livres sur l’architecture sacrée au XIXe siècle. « Cela n’a aucun sens », note-t-il, « nous recréons la cathédrale et la tour à partir de la pierre, du bois et du plomb utilisés par les constructeurs de cathédrales. Nous avons maintenant un parc d’attractions. À l’intérieur pour les touristes étrangers ».

« Pourquoi le plan n’a-t-il pas été confié aux mêmes architectes pour maintenir l’unité entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment ? – Demande Glot, cité par Art Newspaper France.

« Les églises et cathédrales de France sont propriété de l’État », dit Glott : « Comment un prêtre peut-il choisir l’aménagement intérieur d’une cathédrale qui fait partie du patrimoine mondial de l’humanité et qui est reconstruite avec des dons du monde entier ? »

Les inquiétudes de Glott étaient partagées par l’historien architecte français Alexandre Cody, auteur d’un livre sur l’histoire de Notre-Dame. « Le projet n’a ni largeur ni profondeur », dit-il.

Cité par l’AFP, le P. Druin a nié que la restructuration prévue de Notre-Dame était “sérieuse”. « Depuis huit siècles, Notre-Dame de Paris connaît une évolution constante », a-t-il noté. “Les gens qui viennent à la cathédrale ne sont pas toujours issus de la culture chrétienne”, a-t-il souligné.

Selon un article de presse, le général Jean-Louis Georglin, chargé de coordonner la restauration de Notre-Dame, a assuré au président Emmanuel Macron que les spectateurs pourraient revenir dans la cathédrale avant les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Katharsina Stanko de Paris