La décision difficile de la France de rappeler ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie est l’une des divisions les plus graves entre alliés de mémoire d’homme.

Des joueurs comme la Chine et la Russie seront également heureux de le voir.

Dix Diplomatie extraordinaire La condamnation est intervenue à la suite de la décision de Canberra d’abandonner l’accord sur les sous-marins français à l’appui d’un nouveau partenariat sur les sous-marins nucléaires avec Washington et Londres.

Cependant, l’indignation française – comme indiqué dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères – était que la Grande-Bretagne était également sur la ligne de feu, mais le Royaume-Uni a évité la référence.

L’ancien ambassadeur de France aux États-Unis Gerard Arrott a tweeté : « Vous pouvez décrire le retrait de la Grande-Bretagne comme un signe de réconciliation ou de mépris. Ton souhait”.

L’action française déçoit les espoirs français, américains et australiens de reprendre des relations normales avec Paris

Comment s’appellent-ils ? Aus partenaire Il vise à renforcer la sécurité des démocraties face au défi croissant posé par la Chine dictatoriale dans la région indo-pacifique et au-delà.

Les sous-marins nucléaires britanniques constituent une petite base



Mais au lieu de promouvoir l’unité occidentale, il a créé cette division radicale – avec pour résultat que Pékin et Moscou pourraient en profiter.

Toute friction entre alliés occidentaux est l’occasion de renforcer leurs rivaux dictatoriaux.

Les sept pays industrialisés, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, sont membres de l’Alliance démocratique et de l’Alliance de défense et de sécurité de l’OTAN, tandis que l’Australie est un allié aux vues similaires.

Dans les coulisses, des efforts effrénés se poursuivront pour tenter de désamorcer la polémique

Cependant, à l’approche de l’année électorale du président Emmanuel Macron, il doit être persécuté au niveau international et réagir.

Si l’Australie renonce à son accord sur les sous-marins, elle pourrait perdre le privilège de fournir de tels actifs stratégiques à la marine australienne pendant des décennies.

Parallèlement à la blessure, Macron devrait voir les États-Unis et l’Angleterre remplacer la France.

Ce n’est pas une bonne idée pour un président qui considère son pays comme la puissance militaire dominante en Europe.

La déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a clairement exprimé cette colère : “L’abandon du programme de sous-marins de classe mer… et la promesse d’un nouveau partenariat avec les États-Unis… créent des comportements inacceptables entre alliés et partenaires”.