France – Finlande : Notes, Contradictions, Preview (05/09/21)

L’équipe de France n’a remporté que deux des cinq éliminatoires de la Coupe du monde jusqu’à présent au Qatar, et elle ne peut pas être sûre de battre le groupe D. Dans l’annonce, vous trouverez les informations les plus importantes sur les deux équipes, les types et les contradictions des bookmakers.

La France L. Coupe du monde 09/07/2021 20h45 Stade Grubama (Daines-Sondage)

Finlande

France – Finlande, Résultats récents

Les Blues Checkers jouent dans ces éliminatoires. Au cours des deux derniers matches, ils ont enregistré des matchs nuls 1-1 contre l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine. Jusqu’à présent, ils n’ont remporté que deux des cinq matchs et ont neuf points à leur actif.

français Ils sont les leaders de la table, mais vous devez tenir compte du fait que leurs concurrents peuvent les rattraper. Finlandais Par exemple, ils obtiennent cinq points. Cependant, ils n’ont joué que trois matchs jusqu’à présent. Les participants à l’Euro 2020 n’auront pas à fouetter les garçons mardi. Il y a quelques jours, les Finlandais ont remporté un match crucial à domicile contre le Kazakhstan 1-0.

France – Finlande, Histoire

Les équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en match amical en novembre 2020. Puis une surprise s’est produite. Les Finlandais ont gagné 2-0 à Paris avec des buts de Marcus Force et Onny Valacari. Tout en jouant pour les points, ces équipes se sont affrontées lors des tours de qualification pour les Coupes du monde 2012 et 2013. Les Français ont remporté les deux matchs – 3-0 et 1-0.

France – Finlande, cours

France – Finlande, Conseils et pronostics sur la concurrence

Gageons que les hôtes et les invités marqueront chacun au moins un but lors du match de ce dimanche. Les Français ne sont pas au top et ont encaissé au moins un but à chaque sortie de la Coupe du monde 2022 en phase finale. Les Finlandais peuvent se dresser contre eux et se battre pour des points.

France – Finlande, rangs attendus

La France: Loris – Dubois, Varane, Kimbebe, Dickney – Pokpa, Robiote – Common, Griezmann, Lemer – Benzema

Finlande: Hrotechi – O Shognesi, Arajuri, Tovio, Euronen, Lode, Sparve, Camara, Rydala, Buki, Bozanballo

France – Finlande, diffusion du match

Le match sera diffusé sur Bolshoi Sport Premium 3. Le match aura lieu mardi. Le premier coup de sifflet retentira comme prévu à 20h45.

