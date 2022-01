France : De nouvelles réglementations empêchent les entreprises et commerces de détruire les invendus – Pulse Business

Selon BFMTV dimanche, les fabricants et distributeurs de vêtements, chaussures, meubles, produits d’hygiène et cosmétiques, équipements électriques et électroniques ne seront plus autorisés à les détruire à partir du 1er janvier, selon une nouvelle réglementation introduite en France.

Bloomberg BFMTV rapporte que des associations envisagent de leur donner une nouvelle législation car les fabricants et les magasins doivent s’en débarrasser sans les détruire. “Il y a plus de prix cette année alors que certaines entreprises se préparent à appliquer ces lois”, a déclaré Romain Canler, directeur de l’agence Gift of Nature. Il explique que son association reçoit du matériel d’environ 200 entreprises et fait des dons à un réseau de 1 300 personnes. Les organismes de bienfaisance. BFMTV explique que pour éviter de gaspiller de la matière, les industriels doivent désormais vendre leurs produits à bas prix ou recycler ou réduire la production. « Au cours des deux dernières années, les marques ont appris à anticiper la demande afin de produire la bonne quantité de produits à vendre », explique Yohann Petiot, directeur de l’association professionnelle. De plus, selon les nouvelles règles, dès début 2022, les emballages plastiques des fruits et légumes dans les magasins français devront être remplacés par d’autres matériaux recyclables. Seuls les fruits les plus délicats seront encore recouverts de plastique, mais cela va changer au cours des prochaines années. Les journaux, les magazines hebdomadaires et les journaux ne peuvent pas être emballés dans du plastique, et les restaurants fast-food ne peuvent pas fournir de gadgets en plastique pour les enfants. READ Les États-Unis concluent un accord numérique avec la France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne Le gouvernement français estime que la nouvelle réglementation réduira l’utilisation d’emballages plastiques à 1 milliard de pièces par an. ©