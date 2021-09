France : « Chacal » condamné à la réclusion à perpétuité

Avant que le tribunal et les juges ne se rendent à leurs débats, Jogal s’est dit fier de penser à son “passé révolutionnaire” et “a tué au moins 83 personnes”.

Lors de la dernière audience sur Jackal et la tentative d’assassinat il y a 47 ans, le tribunal avait déjà rendu un verdict affirmatif à deux reprises. En 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation à perpétuité, mais en 2019, le tribunal correctionnel, sans entendre sa culpabilité, a ordonné un nouveau procès, uniquement pour déterminer l’étendue de la peine.

Carlos, également connu sous le nom d’Ilyich Ramirez Sanchez, purge trois peines d’emprisonnement à perpétuité pour des attaques perpétrées dans les années 1970 et 1980 au nom de la révolution communiste et de la cause palestinienne.

Lors des attentats de Paris de 1974, deux ont été tués et 34 ont été blessés ; Ramirez Sanchez a été accusé d’avoir lancé des grenades sur le Quartier Latin de Paris.

En 2011, Carlos a été condamné à la prison à vie pour son implication dans quatre attentats en France, tuant 11 personnes et en blessant plus de 140. Auparavant, il avait été condamné à la prison à vie en 1975 pour avoir tué deux policiers français et leur informateur à Paris.

Dans une interview accordée à un journal vénézuélien en 2011, Sakal a admis avoir commis plus de 100 attaques, tuant un total de 1 500 à 2 000 personnes. Au tribunal, interrogé sur sa carrière, il a répondu qu’il était un “révolutionnaire professionnel”. Il porte le nom que lui a donné son père, avocat de gauche, en mémoire de Vladimir Ilitch Lénine, le leader de la révolution bolchevique.

Ramirez Sanchez est en prison depuis plus de 23 ans.

Voir: Crise diplomatique. Paris appelle des ambassadeurs, auxquels les Etats-Unis et l’Australie répondent

Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Abonnez-vous à la Newsletter Onet pour recevoir le contenu le plus précieux de notre part

La source:BAP Date de création: Hier, 23h28