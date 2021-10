France : Carrefour Express lance un service de livraison

La chaîne de supermarchés française Carrefour lance le service de livraison Carrefour Sprint Express, en partenariat avec Uber Eats et Cajoo pour livrer des courses en 15 minutes.





Carrefour Sprint propose près de 2 000 produits alimentaires et non alimentaires, dont des fruits et légumes frais, des plats cuisinés, des surgelés, des boissons, des produits de soins personnels et d’hygiène. Les coursiers Uber Eats livrent les commandes dans les 15 minutes.

Le nouveau service couvrira dans un premier temps tout le centre-ville de Paris ainsi que Boulogne, Neuilly et Levallois (via le processeur Uber Eats). Sprint utilise Cajoo Dark Stores, une start-up qui a acquis des actions Carrefour il y a quelques semaines. Le service sera disponible dans au moins cinq villes (Bordeaux, Lily, Lyon, Montpellier et Toulouse) d’ici la fin de l’année.

