France : candidat à la présidentielle Eric Zemor. Il veut limiter les droits des immigrés

Le premier rassemblement électoral de Zemmour, qui a officiellement annoncé sa candidature à la présidence le mardi avril 2022, a déclenché des protestations de plus de 50 sièges syndicaux. Lors d’une manifestation à Paris près de Paris, Wilbinde a annoncé la création d’un nouveau mouvement politique, la Reconquista, et a dévoilé ses plans : restreindre l’accès aux droits de déplacement et d’asile et aux soins de santé pour les migrants.

Un chroniqueur en présence d’environ 20 mille personnes. Les partisans de son cas ont travaillé pour rendre la transcription réelle de cette déclaration disponible en ligne. Ses hypothèses incluent “un retour aux valeurs traditionnelles dans la vie publique et nationale”. Zemmour se qualifie également d’opposant à « l’islamisme généralisé ».

Le candidat a promis d'”expulser formellement” les immigrés clandestins et les chômeurs étrangers du “sol français”. Il a critiqué le fonctionnement de la Cour de justice européenne et de la “bureaucratie bruxelloise” qui, selon lui, imposaient illégalement leurs décisions aux Français.

Dans son discours, le chroniqueur a critiqué à plusieurs reprises les musulmans qui voulaient “s’emparer de la France” et imposer leurs droits aux Français, mais a promis d’unir ceux qui le voulaient “parce que la France est le meilleur cadeau qu’ils puissent leur faire”. – Pourquoi les Maliens, Algériens ou autres pays ne sont-ils pas capables de subjuguer les Espagnols, les Italiens ou les Polonais ? Jemmur a demandé, provoquant une tempête d’applaudissements de ses partisans.

Un chroniqueur a qualifié le régime actuel du président Emmanuel Macron d’« échec de la France » et était plein d’« inaction » menaçant la liberté de ses citoyens et le développement économique. Il a décrit le président comme un “jouet” qui devrait être transformé en “le plastique qui gouverne le pays derrière un masque”, “le destructeur du pays” et “la grande nation” et “la vraie France”.

Il a également promis la « Restauration de la France » et a souligné que son mouvement avait une force, des idées et des visions qui permettraient à l’État français de retrouver sa juste place dans le monde en tant que « grand pays », « grand peuple » et « grande histoire » . Il a réitéré que tant l’élite que les médias voulaient sa mort politique et l’attaquaient toujours.

Pendant ce temps, la police a signalé que 2 200 personnes étaient concentrées dans la manifestation contre Zemmour dans le quartier parisien de Paris. Selon les gens et les organisateurs, près de 10 mille. La police a interpellé 49 personnes, dont Thierry Paul Wallet, patron de “Lingerie Jaune” – rapporte le quotidien “Le Figaro”. – Les opinions de l’extrême droite sont banales. Jean-Luc Hacquart, syndicaliste CGT en Ile-de-France, a déclaré : « Nous sommes porteurs d’idées humanitaires.

– Gemmer s’est échappé de Paris. Le porte-parole des Solitaires, Simon Dudley, a déclaré qu’il était important de montrer que nous ne permettrions pas au fascisme de se propager.

Le mot “Reconquista” en français signifie reprendre le contrôle, une nouvelle conquête, un pays, un territoire et historiquement la lutte armée des chrétiens de la péninsule ibérique visant à conquérir leurs terres aux VIIIe-XVe siècles. Arabes.

Dimanche, le premier rassemblement électoral du leader français de gauche radicale Jean-Luc Melenchon a eu lieu dans le quartier des affaires de La Défense, près de Paris, où l’homme politique a qualifié la candidate républicaine Valérie Begres de “deux”. Un tiers de macron, un tiers de gemmoor.”