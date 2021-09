France – Bosnie-Herzégovine : Notes, contradictions, avant-première (01/09/2021)

France – Bosnie-Herzégovine est l’un des matchs les plus intéressants de mercredi à venir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde. Les deux équipes s’affrontent à l’Etat de la Maine à Strasbourg. Dans notre annonce, entre autres, vous pouvez trouver des informations sur le statut des employés, les écarts de course actuels et les informations de diffusion.

La France . Mai 2022

01/09/2021 20h45 État de la Mainav

Bosnie et H.

France – Bosnie-Herzégovine, Résultats récents

L’équipe de France a remporté le championnat d’Europe perdant, dont 1/8 se sont retrouvés en finale. Didier Deschamps a été éliminé par l’équipe suisse. Le tricolore est maintenant de retour en action pour les éliminatoires de la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar. Après avoir disputé trois tours, l’équipe de France compte sept points et mène avec confiance le classement du groupe D.

L’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine n’a disputé que deux matches de qualification jusqu’à présent, avec un seul point crédité sur son compte. En juin, les Bosniaques ont disputé deux matches amicaux au cours desquels ils ont fait match nul 0-0 avec le Monténégro et ont perdu 0 :2 contre l’équipe nationale danoise, l’un des participants à l’Euro 2020.

France – Bosnie-Herzégovine, Histoire

Les deux équipes se sont affrontées cinq fois jusqu’à présent. Trois rencontres se sont soldées par une victoire de l’équipe favorite de France, dont deux en match nul. Les deux équipes ont déjà affronté ces éliminatoires le 31 mars au stade de Sarajevo. La France s’est imposée 1-0 après un but d’Antoine Griezmann.

France – Bosnie-Herzégovine, Situation du personnel

L’équipe de France débutera le match mercredi sans joueurs blessés. Didier Deschamps ne sera pas à sa disposition Temple d’Usman, Benjamina Pavarta, Adrina Robiote I. Lucas Hernandez. Même pas une performance n’est possible Mon Colo Conté. De nombreux joueurs qui ont représenté la France à l’Euro 2020 n’ont pas leur place dans l’effectif – Wissam Ben Yedder, Coulis Oliveira, Clementa Lenglet et Mouse Sissoko.

Cependant, sur l’équipe bosniaque, nous ne verrons pas Jusuf Kasibekovic, mais les capitaines de l’équipe sont à la disposition de l’entraîneur – Miralem Baznich et Edin Diego.

France – Bosnie-Herzégovine, cours

La France Étant donné Bosnie Herzégovine Les tarifs sont sujets à changement. Mettre à jour 31 août 2021 23:45.

France – Bosnie-Herzégovine, Conseils et pronostics sur la concurrence

L’équipe de France est sans aucun doute une option déterminée pour remporter le match de mercredi. Bien que l’entraîneur Didier Deschamps n’ait pas quelques joueurs à sa disposition, il a toujours une équipe solide qui n’a aucun problème à battre la Bosnie. Dans ce match, nous parions sur les hôtes et nous parions en dessous de 3,5 buts. Notre conseil : la France gagne + moins de 3,5 buts

France et moins de 3,5 buts

France – Bosnie-Herzégovine, équipes attendues

La France: Loris – Comté, Varane, Kimbebe, Dickney – Pokpa, Tolisso – Common, Griezmann, Embappe – Benzema

Bosnie : Sihik – Sybatik, Sanikanin, Kolasinak, Civic – Bijnik, Simirod – Stevanovic, Kozak, Krunik – Dzeko

France – Bosnie-Herzégovine, diffusion gratuite du tournoi

Éliminatoires Coupe du Monde : France – Bosnie-Herzégovine mercredi à 20h45. L’émission télévisée sera disponible sur le Bolshoi Sport Premium 4BPV, et Sebastian Sabiniak et Mathews கருத்துwięcicki commenteront la compétition.

