Après le meurtre de trois femmes au cours des deux premiers jours de 2022, les organisations féministes en France appellent le gouvernement à prendre des mesures plus décisives pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, écrit lundi The Guardian. Les enquêteurs soupçonnent leurs associés actuels ou anciens.

Samedi, le corps d’un recruteur de l’armée de 28 ans a été retrouvé près de Saumor dans l’ouest de la France et poignardé à mort. L’avocate locale Alexandra Veron, un homme de 21 ans, militaire, a été arrêté et les enquêteurs enquêtent pour savoir si une femme a été assassinée par son partenaire ou son ex-partenaire.

Dans l’est du pays, la police de Meurthe-et-Moselle a retrouvé samedi le corps d’une femme de 56 ans avec un couteau dans la poitrine, lorsque des voisins ont annoncé une violente altercation. Le mari de la victime a déjà été interrogé par la police, qui témoignera devant le parquet.

Dimanche, une femme de 45 ans a été retrouvée étranglée dans le coffre d’une voiture dans une propriété de Nice. L’ex-mari de la femme, un homme de 60 ans, a été interrogé par la police après qu’il aurait avoué une violente bagarre avec son ex-femme et leur fils de 24 ans, dont le corps a été retrouvé dans son véhicule.

Le groupe féministe “NousToutes”, qui s’occupe des violences faites aux femmes, a accusé lundi le gouvernement français de “mauvais silence” pour un sombre départ pour les femmes. L’organisation insiste sur le fait que 220 000 femmes signalent des violences conjugales en France chaque année, mais dans 379 cas, les juges ont ordonné aux criminels d’utiliser des bracelets électroniques.

Lena Ben Ahmed de NousToutes a déclaré à France Info Radio que “les meurtres de ces femmes ne sont pas des cas isolés, ce sont des violences planifiées”. “L’ensemble de l’organisation coopère à ces meurtres car elle sous-estime et minimise la violence sexuelle et sexuelle. C’est pourquoi nous sommes offensés par le silence du gouvernement”, a-t-il déclaré.

Selon The Guardian, il y a eu au moins 113 meurtres de femmes en France l’année dernière, une augmentation significative par rapport aux 102 crimes officiellement enregistrés en 2020. En 2019, 146 femmes ont été tuées.

L’association, qui a publié des chiffres pour l’année écoulée, estime que les “féministes pour la compagnation o x” ne sont que des chiffres approximatifs et certainement sous-estimés. “De nombreux cas enquêtés et ignorés par l’avocat ne sont pas inclus”, indique le communiqué.

“Non, ce ne sont pas des +drames familiaux, +des drames sectaires+ ou des +crimes d’émotion+. Ajouté.

The Guardian rappelle qu’en août de l’année dernière, le ministre français de l’Intérieur Gerald Durman a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en accordant la priorité aux plaintes pour violence conjugale, et a veillé à ce que chaque poste de police et de gendarmerie dispose d’un agent spécialisé dans l’assistance aux femmes. Victimes de violences.

“Le nombre d’interventions policières et sexospécifiques liées à la violence domestique est très élevé, atteignant 400 000 d’ici 2020”, a déclaré Thurman. “Il ne se passe pas un jour sans l’assistance de la police à une femme ou à un enfant victime de violences.”

François Bree, directeur de la Fédération nationale des entreprises de solidarité, a déclaré que des règles strictes étaient nécessaires pour se libérer d’un partenaire violent, notamment en permettant aux femmes de cacher leur adresse personnelle si elles laissaient leur famille avec leurs enfants.

Ben Ahmed de NousToutes a ajouté : « Nous avons besoin de formation, d’éducation et de prévention dans les écoles, les lycées et les collèges dès le plus jeune âge. Bien entendu, nous appelons tous les candidats à l’élection présidentielle (avril – PAP) à faire des promesses précises. , de l’argent et des fournitures.

Début septembre l’année dernière. Le Premier ministre français Jean-Costex a annoncé que le gouvernement mettrait en œuvre un plan de lutte contre la violence domestique, soulignant la nécessité pour les criminels d’utiliser des bracelets électroniques et d’exploiter des hotlines pour les personnes à risque.