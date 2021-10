France : Anne Hidalgo est candidate socialiste à la présidentielle

La maire de Paris Anne Hidalgo a été élue lors des élections partielles du Parti socialiste et est officiellement reconnue comme candidate à l’élection présidentielle de 2022 en France. Le taux de participation d’Anne Hidalgo est de 4 à 7 %. Répondants.

Après avoir ajouté 90 pour cent. Hidalgo a remporté 72 pour cent des voix lors des élections primaires du parti. Dans les votes exprimés, son seul rival, Le Mans, a facilement battu le maire de la ville Stephen Le Foley.

“Toute la mobilisation pour proposer une alternative (aux Français). C’est parti ! Prêts ! Partez !” – Hidalgo a déclaré après la publication des données après avoir ajouté jusqu’à 90 pour cent. Votes d’Oliver Fியhrer, premier secrétaire du Parti socialiste. « Des militants PS réunis le soir des élections dans un pub parisien » Je comprends le poids de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. “Mes couleurs sont les couleurs de la gauche, elles sont responsables du processus d’utilisation de l’énergie”, a-t-il promis.

Hidalgo, 62 ans, a annoncé le 12 juillet qu’il souhaitait participer à un rassemblement à Villeurbanay dans la région d’Aurkhein-Rh-ne-Alpes. Il l’a fait sans attendre les résultats des élections primaires lors de sa fête à la maison, ce qui était surprenant. Comme l’écrit la presse française, certains socialistes pensent qu’Hidalgo est en train de créer une nouvelle plate-forme politique. Lors des réunions, ils ont également noté que le Parti socialiste Hidalgo (PS) n’utilisait pas le traditionnel rojo-rose et poing.

À six mois de l’élection présidentielle française, plus de 30 candidats ont manifesté leur intérêt à se présenter aux élections. “Seuls quelques-uns d’entre eux peuvent recueillir des signatures confirmant la possibilité d’exercer le droit au suffrage passif” – écrit l’AFP.

Les sondages préélectoraux suggèrent que le président sortant Emmanuel Macron devrait se présenter à la réélection au second tour. Le fait que 2017 se reproduise et que l’on revoie le combat entre Macron et la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen n’est certainement pas dû à l’apparition du chroniqueur d’extrême droite Eric. Parmi les candidats, Gemmore a déclaré : « L’AFP met l’accent sur le commentaire.

Anne Hidalgo est maire de Paris depuis 2014. Elle est née en Andalousie et de là ses parents ont immigré en France quand elle avait 2 ans. Il est devenu citoyen français après l’âge de 14 ans.

Les élections présidentielles auront lieu les 10 avril (1er tour) et 24 avril 2022 (2ème tour).