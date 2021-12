Foule aux foires, expositions et parcs d’attractions – iFrance – France

Article lancé : 30 décembre 2021

Toutes les expositions et expositions seront exclues du domaine public, ce qui s’applique aux grands rassemblements à partir du 3 janvier. Cette restriction ne s’applique pas aux parcs d’attractions et aux zoos.

Jean-Baptiste Lemoine, ministre du Tourisme et des Petites et Moyennes Entreprises, a déclaré que les lieux de libre circulation ne seraient pas inclus dans le quota.

Pour les trois semaines à partir du 3 janvier, cette limite s’applique aux grands rassemblements (y compris les installations sportives ou les concerts) et ne dépasse pas 2 000. Les gens dans des pièces fermées et 5 mille. En dehors.

Le but de cette barrière est de contrer la propagation de la variante omicron du virus corona.

Par conséquent, cette restriction ne s’applique pas aux expositions, expositions, zoos et parcs d’attractions.

Des limites s’appliquent aux parcs d’attractions, aux concerts et aux concerts.

Parallèlement, les organisateurs doivent respecter le protocole sanitaire, c’est-à-dire fixer les itinéraires de circulation et assurer une distance de sécurité entre les stands et les personnes. Ces sites ne sont accessibles qu’en délivrant un permis de vaccination à partir du 15 janvier.

Très populaire

Voir également