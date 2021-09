Expert France : Implications de l’accord entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne…

Un expert de l’Institut français des affaires internationales (IFRI) a déclaré à PAP que les conséquences de l’accord entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie sur la sécurité du Pacifique (AUKUS) seraient à long terme et néfastes pour la France.

« L’accord de 2016 sur les sous-marins avec l’Australie est très important pour la France car elle est devenue une puissance dans le secteur de la fabrication d’équipements militaires et un acteur fort dans la région Pacifique.

“Les conséquences diplomatiques de l’annulation de cet accord sont sévères. La France a perdu confiance dans les principaux partenaires de l’OTAN : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie”, a souligné l’expert. Ironiquement, l’ambassadeur de Grande-Bretagne n’a pas été limogé car il devait continuer à consulter le pays. »

« Les conséquences des résultats de l’accord AUKUS entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie seront graves et préjudiciables à la France et à l’Europe et conduiront à la restructuration des objectifs stratégiques des partenaires de l’OTAN par rapport à la montée en puissance de la Chine », estime Maurice. .

“L’Europe peut se retrouver dans le cadre des relations atlantiques”, estime l’analyste.

“La position de la Grande-Bretagne aura un impact négatif sur les relations franco-britanniques, et peut être considérée comme un renforcement des liens militaires et économiques franco-allemands, bien que malgré une certaine rivalité entre les pays, malgré la promesse d’unité avec la France en annulant le traité du siècle ” – note l’expert.

Selon Maurice, en raison des élections en Allemagne, la présidente Angela Merkel ne sera pas en mesure de prendre une position ferme sur cette crise diplomatique, bien que les récentes visites des candidats présidentiels à Paris avant les élections promettent de resserrer les relations franco-allemandes. Après l’élection.

Le Premier ministre Boris Johnson continue de poursuivre une stratégie consistant à poursuivre des politiques et des relations parallèles avec les États-Unis et l’Australie, qui sont des sphères d’influence britannique. “Ces relations sont passées au premier plan et jettent une ombre sur les relations avec les partenaires européens. Aguise peut être décrit comme le succès de Boris Johnson. Il a mené une politique étrangère radicale malgré le Brexit”, estime Maurice.

« Dans la crise diplomatique actuelle, le chef du ministère français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Trian, s’interroge sur la forme de coopération au sein de l’OTAN et sur la nécessité de redéfinir les relations au sein de l’alliance et sur les relations en Europe. Sur nos partenaires extérieurs. explique l’expert.

Une question qui émerge actuellement dans les négociations diplomatiques est la négociation d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Australie.

De Paris Katarsina Stasco (BAP)

ksta / tebe /