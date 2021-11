Europol : Une bande de voleurs de camions s’est introduite sur les autoroutes en Allemagne et en France.

La foule était bien organisée – opérant sous le couvert d’une entreprise de logistique légitime et utilisant des mesures de sécurité avancées pour protéger ses opérations.

Le groupe est soupçonné d’avoir volé des places de parking et des aires de repos pour les chauffeurs routiers sur les grands axes routiers entre la Roumanie, la France et l’Allemagne. Le gang se concentrait principalement sur l’alcool et les petits appareils électroniques; Il a volé des biens d’une valeur totale de 2,5 millions d’euros.

Selon Europol, l’organisation criminelle opérait sous le couvert d’activités légales dans le secteur de la logistique. Les suspects, qui travaillent comme chauffeurs de camion, se sont rencontrés dans des parkings désignés sur les autoroutes françaises et allemandes, où ils ont commis un vol planifié. Il s’agit souvent de se tenir près de la « cible », de découper des bâches, de recharger certains objets dans leurs propres véhicules et de couvrir les traces. Les envois ont ensuite été envoyés vers des centres logistiques allemands, d’où – après la légalisation – ils ont été acheminés vers la Roumanie.

La police a eu beaucoup de mal à trouver les criminels qui circulaient sur l’autoroute car ils étaient très prudents. En plus de dégager les traces dans les stationnements et d’assurer un ordre impeccable des documents juridiques commerciaux, ils inspectaient régulièrement leurs véhicules à l’aide d’équipements spécialisés pour la présence d’équipements de surveillance.

Par conséquent, afin de trouver des preuves, la police française a utilisé des drones pour surveiller les camions suspects à une étape de l’opération.

Cette mesure a été soutenue par la coordination et l’analyse des données opérationnelles d’Europol et d’Eurojust (Agence de coopération judiciaire de l’UE).

