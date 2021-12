Est-ce une recharge rapide sans commission ? Il y a de bonnes chances

Selon les médias locaux, les fabricants chinois de smartphones sont finalement parvenus à un accord et normaliseront les techniques de charge rapide.

Une charge plus rapide est nécessaire pour améliorer les performances, compte tenu de la stagnation de l’industrie des batteries au fil des ans. Mais pour ceux qui rêvent de benchmark c’est une boule.

Comme on le sait, presque tous les grands producteurs Force ses propres profils actuels, généralement personnelsIl existe également des systèmes d’identification propriétaires. Nous sommes tous bien conscients des conséquences : un chargeur plus rapide de la société X est utilisé sur l’appareil de la société Y, qui fonctionne beaucoup moins efficacement que prévu en général, et vice versa.

Association de l’industrie de la recharge rapide

Cependant, grâce à une nouvelle association formée par les plus grands fabricants chinois de smartphones, on espère que ce gâchis sera bientôt résolu. Xiaomi, Oppo, Vivo czy Huawei – Rapports MyDrivers.

Groupe avec un nom significatif Association de l’industrie de la recharge rapide, Situé dans la région du Guangdong sous l’égide de l’Agence gouvernementale d’information et de communication, il devrait s’occuper de la normalisation des techniques de recharge rapide.

Un – flexible et deux – écologique

Les créateurs du projet disent qu’ils le tourneront de cette façon Deux oiseaux avec une pierre, Parce qu’ils simplifient non seulement la vie du consommateur avec des chargeurs interchangeables, mais réduisent également la quantité de déchets électroniques.

Ainsi, des solutions comme Oppo VOOC ou Huawei Super Charge vont disparaître, conduisant à un plan unique commun à toutes les marques de smartphones de l’Empire du Milieu.

Bien sûr, cela pose la question, qu’en est-il de la concurrence, si tout le monde veut se lever Dans une rangée. Aujourd’hui, après tout, la puissance de charge rapide est l’une des cartes de négociation, et si l’on en croit les rapports, cet argument est donc enterré.

Eh bien, nous ne connaissons pas encore la réponse. Cependant, nous ne savons même pas ce que c’est vraiment Norme mondiale Ce le sera, car l’équipe n’a rien exprimé d’autre qu’une volonté de coopérer – mais sans aucun doute il y a de la lumière dans le tunnel.

Crédit d’image : Shutterstock (Zoomik)

Source du texte : MyDrivers, éd. Propre