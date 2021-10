Article lancé : 10 octobre 2021

Tout comme Satan’s Lane (Impas Satan) est proche du Passage de Dieu (colonne Dieu) dans le 20e Palais de Paris, le reportage sur la pédophilie dans l’Église française coïncide avec une exposition consacrée à Carol Vojdila au siège de l’UNESCO. Paris à la veille de son 100e anniversaire.

J’ai regardé partout : sur la croix, dans les églises, dans les livres savants et saints. J’ai regardé à l’intérieur de moi aussi. Malheureusement, sa maison était vide. Aujourd’hui, je sais qu’il n’y a pas de meilleur moyen que de continuer à vivre la vie spirituelle. Ce sont les propos de Jean-Marc Chavez, président de la Commission d’enquête sur les abus sexuels sur le clergé français. Immergé dans le monde des violences sexuelles dans l’église, le fanatique catholique a admis que lever le “voile du silence” criminel était la tâche la plus importante de sa vie. Il était attaché à l’église depuis l’enfance, avait été sous l’ordre des Jésuites pendant deux ans et voulait devenir prêtre, mais il est devenu un fonctionnaire de l’État, proche des socialistes, et a travaillé avec des gouvernements de droite. Son impartialité a été appréciée, qui a été financée par des structures ecclésiastiques à l’initiative de l’épiscopat français il y a trois ans.

Le rapport compte 2 500 pages. Au cours des 70 dernières années, il indique qu’environ 3 000 prêtres et ecclésiastiques ont été violés par 115 000 membres du clergé français et 216 000. Mineurs, dont 80 pour cent. Il s’agit majoritairement de garçons âgés de 10 à 13 ans (en dehors de l’église, 75 % des femmes souffrent de pédophilie). Le nombre d’enfants maltraités augmente à 330 000, y compris des criminels laïques travaillant dans des institutions religieuses. L’Église catholique est “complètement indifférente” aux abus sexuels depuis de nombreuses années, se concentrant davantage sur la protection des auteurs que sur les victimes, a souligné Chavez, ajoutant que la tâche de trouver la vérité ne faisait que commencer et que le travail du groupe devait se poursuivre.

“Je tiens à m’excuser auprès de chacun d’entre vous”, a déclaré Mgr Moulins-Beaufort, évêque de France, dans un communiqué. Il a parlé de la nécessité pour les évêques d’assumer la responsabilité du passé, du présent et de l’avenir de l’Église, qui doit indemniser les victimes de « l’horreur », de la « honte » et du psoriasis.

En plus de l’allée de Satan et du Chemin de Dieu susmentionnée, il y a aussi la cour de Jean-Paul II devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est situé près de la place Fontaine, où se déroule une exposition consacrée au pape polonais (4-8 octobre) au siège de l’UNESCO. Nous vous rappellerons. Ses parents lui ont choisi les prénoms Carol et Joseph. Tous deux à la mémoire des empereurs d’Autriche, le premier – Charles de Hopsbourg, le second – François-Joseph. Lorsque la prophétie de Chowdhury s’est accomplie, il a choisi les noms de Jonas Paulus Secundus : voici le pape slave…

Carol Vojtina avait hâte d’aller à Paris. La première fois qu’il est allé étudier à Rome, c’était en 1946, quelques mois après avoir été ordonné prêtre par le cardinal Sabiha. Un an plus tard, il étudie le français dans une institution catholique locale. Il est devenu pape en 1980 (le premier pape à visiter la France après Napoléon, Pie VII étant couronné empereur des Français à la cathédrale Notre-Dame). C’est alors que Jean-Paul II prononça un discours historique à l’UNESCO. Il a navigué la scène sur le glorieux navire Saint-Genève (patron de Paris), comme le bateau de Saint-Pierre, il a béni la ville lumière, et à minuit il a visité la basilique de Sacramento. la colline de Montmart. En 1997, à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse, il a célébré une messe inoubliable au Champs de Mars au pied de la Tour Eiffel pour plus d’un million de fidèles de 160 pays. Il fut le premier pape à franchir le seuil d’une synagogue et d’une mosquée, et fit de nombreux voyages à l’étranger – sept en France, un de moins qu’en Pologne, où il éleva ses saints sur des autels. Vie Charles Ier Habsbourg, le dernier empereur d’Autriche.

A l’annonce de la mort de Jean-Paul II, le cœur d’Emmanuel, la cloche à 13 tons de la cathédrale Notre-Dame, à peine parlée, a sonné 84 fois au cours des nombreuses années qu’il a vécues, 10 jours après que la cour de la cathédrale qu’il a proposée lui ait été proposée par Le maire socialiste Telanos. Le rôle historique du pape dans le renversement du communisme a été souligné, et un an avant le lancement du « pontificat polonais », Brejnev a promis au président Kiskard D’Sousting que « dans 20 ans le monde sera communiste ». Cela s’est passé différemment : « L’Europe a retrouvé ses poumons orientaux.

Malheureusement, le pape slave n’avait pas l’image de l’arpenteur dans son contexte, pour protéger l’église d’un prêtre terrible comme le Messie Marsial Decolato, le fondateur de la Légion de l’Ordre du Christ. Tricheur intouchable, pédophile, violeur en série, polygame avec deux femmes et trois enfants, dont deux abusés sexuellement. L’homme mondain qui est considéré comme un modèle de foi et de vertus théologales. Et co, le P. Digivis; Il a dû aussi tromper son ami Jean-Paul II.

Mec… un morceau du monde exécuté différemment… c’est l’une des meilleures phrases de Carol Vojtina. Nous étions condamnés à tout recommencer. Au moins en matière de vie spirituelle, et le corps ne va pas mieux. Ecce Homo.

Lesek Turkievitch

