En protégeant nos frontières, nous protégeons toute l’Europe

“La Biélorussie utilise les immigrés comme armes. La cible est l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Ainsi, en protégeant la frontière polonaise, nous protégeons l’ensemble de l’Europe”, a-t-il déclaré.









© PAP / Radek Pietruszka

Mateusz Morawiecki, Premier ministre





Le Premier ministre polonais a déclaré : « En tant que Polonais, nous nous engageons à défendre notre frontière avec l’Europe et la frontière orientale de l’OTAN par tous les moyens possibles. Comme il l’a dit, il est important de protéger les frontières car si nous ne pouvons pas arrêter des milliers de migrants maintenant, bientôt des centaines ou des milliers d’autres fuiront d’Afrique ou du Moyen-Orient vers l’Europe, en particulier l’Allemagne.

“Il y a plus de 80 millions de personnes vivant en Allemagne. Allez-vous autoriser 50 millions de personnes supplémentaires à venir ? Je pense que les Allemands ne seront pas satisfaits de cela car ils veulent maintenir leur niveau de vie. Ils veulent aussi maintenir leur culture “, a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki au tabloïd allemand.

Premier ministre : Loukachenko et Poutine mettent en œuvre leur stratégie

L’homme politique a exprimé sa joie que les dirigeants de l’OTAN soutiennent la Pologne, y compris la présidente actuelle Angela Merkel et son successeur Olaf Scholes. Comme le souligne le chef du gouvernement polonais, s’agissant des menaces potentielles de la Biélorussie et de la Russie, « rien n’est à exclure, y compris le lancement de la section 4 de l’accord de l’OTAN.

“Loukachenko et Poutine poursuivent clairement une stratégie qui provoquera des troubles et une instabilité en Occident.. Nous ne savons pas ce qu’ils font d’autre. Il vise à détourner l’attention de la nouvelle offensive militaire à laquelle Poutine prépare l’Ukraine à une éventuelle crise frontalière », a-t-il déclaré.

Mateusz Morawiecki a assuré que l’exemple de la Pologne montre qu’un État souverain peut défendre ses frontières avec succès : « Cela vaut aussi pour l’Europe : nous devons faire tout notre possible pour protéger nos frontières en Méditerranée et à l’Est de l’immigration. Nous avons toute la sécurité nécessaire. et des mécanismes de surveillance en place.

Les mots durs du premier ministre

Le Premier ministre a également été interrogé La question des appels téléphoniques de Merkel avec Loukachenko. “Pour moi, une chose est sûre: dans cette crise, nous ne pouvons pas prendre de décisions par-dessus nos têtes. Cependant, s’il y a une conversation sur la façon de rapatrier les migrants de Biélorussie vers n’importe quel pays intéressé par n’importe quelle direction dans cette direction. Pologne” – il a évalué.

Le Premier ministre Moraviki s’est entretenu par téléphone avec la présidente Merkel mercredi