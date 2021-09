En octobre, la plus forte hausse des prix réglementés du gaz cette année – iFrance – France

Article présenté : 27 septembre 2021

Les prix du gaz naturel augmenteront de 12,6% à partir du 1er octobre. Cette augmentation affectera environ 3 millions de consommateurs résidentiels.

À partir du 1er octobre, les prix réglementés du gaz augmenteront à nouveau, cette fois de 12,6 %. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis le début de l’année.

Cette année, les prix réglementés de ces produits continuent d’augmenter et, au cours des trois derniers mois, ils ont augmenté d’environ 24 %.





L’augmentation affectera environ 3 millions de clients résidentiels, y compris les 2,77 millions de clients d’AG Supplier.

Pour les clients d’un moteur de fournisseur alimenté au gaz, cela signifie une augmentation de 4,5%, et pour ceux qui cuisinent avec, le chauffe-eau augmente de 9,1%. Et 14,3% pour les maisons ou appartements chauffés au gaz.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) explique l’augmentation des prix du gaz sur le marché mondial, entraînant une augmentation du coût de livraison des moteurs des fournisseurs de gaz. La France importe 99%. Sa consommation de gaz naturel et donc son exposition aux fluctuations de prix sur les marchés européens et mondiaux.

Les prix du gaz sont plus élevés en Europe en raison de stocks plus faibles, d’une demande plus élevée de gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie et de l’incapacité d’augmenter les approvisionnements de la Norvège et de la Russie, explique la CRE.

